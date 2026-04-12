Паводок в Тальменском районе остается напряженным

В селе Шипицино подтапливает дома, несмотря на взрывные работы

12 апреля 2026, 20:37, ИА Амител

Паводок / Фото: предоставлено amic.ru местными жителями

Обстановка с паводком в Тальменском районе продолжает оставаться напряженной. В селе Шипицино вода подтапливает домовладения, хотя ранее здесь проводились взрывные работы для устранения затора.

Полностью справиться с проблемой не удалось — ситуацию осложняет подъем воды в реке Оби.

На месте работают силы МЧС и оперативные службы района. Наблюдается рост уровня воды в реке Чумыш в районе села Зайцево.

В то же время на остальной протяженности русла реки в пределах района обстановка стабилизировалась.

Тем временем число подтопленных домов в Алтайском крае выросло до 115. Кроме того, вода залила 289 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.