Паводок в Тальменском районе остается напряженным
В селе Шипицино подтапливает дома, несмотря на взрывные работы
12 апреля 2026, 20:37, ИА Амител
Обстановка с паводком в Тальменском районе продолжает оставаться напряженной. В селе Шипицино вода подтапливает домовладения, хотя ранее здесь проводились взрывные работы для устранения затора.
Полностью справиться с проблемой не удалось — ситуацию осложняет подъем воды в реке Оби.
На месте работают силы МЧС и оперативные службы района. Наблюдается рост уровня воды в реке Чумыш в районе села Зайцево.
В то же время на остальной протяженности русла реки в пределах района обстановка стабилизировалась.
Тем временем число подтопленных домов в Алтайском крае выросло до 115. Кроме того, вода залила 289 приусадебных участков и три участка автомобильных дорог.
Зато у нас всё под контролем))