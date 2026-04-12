Новая неделя в Алтайском крае начнется с осадков и ночных заморозков до -7 градусов

В Барнауле ожидаются дожди, мокрый снег и переменный ветер

12 апреля 2026, 19:08, ИА Амител

Заморозки, растения / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На следующей неделе жителей Алтайского края ждут погодные контрасты: днем воздух будет прогреваться до +14 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до -7. Синоптики также прогнозируют дожди и мокрый снег.

В понедельник, 13 апреля, днем ожидается от +4 до +9 градусов, на юге — до +14. Местами пройдут небольшие дожди, а на юге и востоке — умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Не исключена гололедица. Ветер западный, затем сменится на северный: 5–10 м/с, на востоке порывы до 16 м/с.

В ночь на вторник похолодает до -2…-7 градусов, осадки сохранятся. Днем 14 апреля воздух прогреется до +3…+8, осадков уже не ожидается. Ветер северный, переходящий на западный (4–9 м/с).

В ночь на среду снова заморозки — до -7. Днем 15 апреля температура поднимется до +5…+10, на юге — до +15. Возможны небольшие дожди, утром — туман. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, порывы до 14 м/с.

В Барнауле в понедельник днем +5…+7, в первой половине дня — дождь с мокрым снегом. Ветер западный, затем северный (5–10 м/с). Во вторник — от +3 до +5 градусов, без осадков. В среду — от +6 до+8, к вечеру возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.