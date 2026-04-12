В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить детей от клещей

Младенцев лучше носить на руках или перевозить в коляске, избегая высокой травы

12 апреля 2026, 12:34, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить ребенка от клещей. Младенцев лучше переносить на руках или использовать коляску — это снижает вероятность того, что малыш сядет или ляжет прямо на траву, где чаще всего находятся клещи. При движении по парку стоит идти по центру дорожек, избегая краев с высокой растительностью, сообщает РИА Новости.

Если все же приходится везти коляску по травянистым участкам, специалисты советуют обработать ее нижние детали акарицидным аэрозолем — это уменьшит риск переноса клещей через механизмы коляски.

Детям старшего возраста важно объяснять правила поведения: не заходить в высокую траву и заросли, носить закрытую одежду и обувь.

После каждой прогулки необходимо осматривать одежду, обувь, коляску и самого ребенка. Кожу проверяют в складках, за ушами, в области шеи, подмышек, паха и на волосистой части головы. Если обнаружен клещ или появилось покраснение, следует незамедлительно обратиться к специалисту.