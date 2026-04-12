Диетолог назвала продукты, которые нужно включить в рацион после Великого поста
Основой должны стать овощи, фрукты, крупы, рыба и диетическое мясо, а переедание жирной и сладкой пищи может привести к ожирению
12 апреля 2026, 12:02, ИА Амител
Тем, кто соблюдал многодневный пост, нужно правильно выходить из него, чтобы не навредить организму. Об этом РИА Новости рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Специалист рекомендует вернуться к принципам здорового и разнообразного питания. В ежедневном меню должны присутствовать овощи, фрукты, хлеб, крупы и другие цельнозерновые продукты.
Мясо и птицу лучше выбирать диетических сортов — курицу, индейку, кролика. Также полезны рыба, яйца и молочные продукты с пониженным содержанием жира.
Диетолог предупреждает: переедание за праздничным столом, особенно жирной и сладкой пищи, может негативно сказаться на самочувствии. Несбалансированное питание неизбежно ведет к набору лишнего веса, ожирению и развитию связанных с ним заболеваний.
На Пасху завершается самый важный и строгий в году Великий пост.
