В России рассказали об изменении срока передачи показаний счетчика за воду

Теперь данные нужно отправлять с 20-го по 25-е число каждого месяца

12 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

Раньше, если забыть передать показания счетчика воды, коммунальщики выставляли счет по нормативу — зачастую в два-три раза выше реального расхода. С 1 апреля ситуация изменилась: теперь передача показаний воды будет с 20-го по 25-е число каждого месяца, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Парламентарий уточнил, что передать показания можно через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в срок, начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода.