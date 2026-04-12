В России рассказали об изменении срока передачи показаний счетчика за воду
Теперь данные нужно отправлять с 20-го по 25-е число каждого месяца
12 апреля 2026, 13:00, ИА Амител
Раньше, если забыть передать показания счетчика воды, коммунальщики выставляли счет по нормативу — зачастую в два-три раза выше реального расхода. С 1 апреля ситуация изменилась: теперь передача показаний воды будет с 20-го по 25-е число каждого месяца, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
Парламентарий уточнил, что передать показания можно через портал "Госуслуги" или личный кабинет на сайте управляющей компании. Если не уложиться в срок, начисления будут производить по среднемесячному потреблению за последние полгода.
«Раньше, если вы забывали передать показания, вам автоматически выставляли счет по нормативу, который мог быть в два-три раза выше вашего реального расхода. Теперь система гораздо лояльнее: возьмут ваше среднее потребление за последние полгода», — заключил депутат.
13:04:08 12-04-2026
всегда так и было
14:06:07 12-04-2026
Все парламентарии так и обманывают, если не сказать больше... всегда начисляли по среднему за последние 6 месяцев, он плохо читал 365 постановление правительства
15:06:58 12-04-2026
Гость (14:06:07 12-04-2026) Все парламентарии так и обманывают, если не сказать больше.....
Открою вам секрет, он вообще его не читал, как и все законы которые они "принимают". Их "работа" заключается в другом.
07:59:20 13-04-2026
Гость (14:06:07 12-04-2026) Все парламентарии так и обманывают, если не сказать больше..... Может быть, 354 все-таки?
14:56:50 12-04-2026
Дичь полная! если не успевал/забывал не считалось по нормативу! по среднему по квартире три месяца А ПОТОМ по нормативу. Депутата уволить нафиг. и при чем тут "личный кабинет на сайте управляющей компании" ?? нет такого сайта.
18:50:02 12-04-2026
К чему вообще было взваливать на потребителей бремя трат на индивидуальные счётчики и мороки с ними, силком навязанными вместо единого общедомового счётчика? Если кто-то из ничтожной горстки особо скаредных "кулаков" посчитал, что потребляет воды существенно меньше, чем "середняк", то пусть бы только тот и обособлялся от коллектива жильцов дома, обзаводясь персональным прибором учёта! Какого рожна эту волокитную и далеко не бесплатную обузу всучили поголовно всем (по якобы "настоятельным просьбам большинства" и под угрозой "нормативной" обдираловки)?
19:30:08 12-04-2026
Гость (18:50:02 12-04-2026) К чему вообще было взваливать на потребителей бремя трат на ... А вы из тех, у кого вода круглосуточно из всех кранов льется, но платить за это должен кто-то другой?
21:08:40 12-04-2026
Гость (19:30:08 12-04-2026) А вы из тех, у кого вода круглосуточно из всех кранов льется... Не юлите и включите мозги наконец: речь о праве граждан самим решать - коллективно и без заморочек оплачивать воду по формуле V/N или обособленно! Выгадывающим "кулакам" не возбраняется платить по индивидуальному счётчику. "Середняки" же не обязаны по милости отщепенцев платить по "нормативу", т.е. кратно больше, чем реально потребляют в среднем (исходя из разности между общедомовым объёмом потребления и тем объёмом, который потребляют куркули)! У свободных граждан должен быть выбор!
01:02:52 13-04-2026
Гость (19:30:08 12-04-2026) А вы из тех, у кого вода круглосуточно из всех кранов льется... А ты из тех абонентов кто смывает через раз и от которых канализация колом так как не промывается должным образом? Зато три копейки сэкономил
06:46:29 13-04-2026
Гость (19:30:08 12-04-2026) А вы из тех, у кого вода круглосуточно из всех кранов льется... Не в состоянии осмыслить коммент 18-50? Он не о текущей круглосуточно воде! Предлагается устанавливать счетчики по желанию таких жлобих, как вы. Вас вычтут из общего объема потребления воды домом по общедомовому счетчику. Оставшееся разделят между теми, кто не хочет морочиться со счетчиками и передачей данных. Между прочим, вот эти танцы с бубнами вокруг передачи данных, где задействовано большое количество работников с хорошей зарплатой, оплачивают все потребители увеличением тарифов. Так что любители счетчиков ничего не экономят, а лишь материально поддерживают производителей приборов учета, которые лоббируют поголовную счетчикозацию для извлечения личного дохода.
02:00:44 13-04-2026
Каждый месяц заразить под раковины под ванные. С фонариком. Изгаляются там кто как может. Какие у нас не далёкие законодатели. Сразу видно что они сами не лазиют. Как бабушки и дедушки. Нельзя разве сделать раз в квартал или вообще раз в полгода. Там не такие огромные суммы. Зато каждый раз заразить туда. Тупые у нас депутаты или игоисты....
09:20:38 13-04-2026
Кто может пояснить, почему в советское время можно было обходиться без счетчиков воды и газа?