Пасхальная битва онлайн. Amic.ru запустил игру с "электронными" яйцами
Пасхальная игра от amic.ru во "ВКонтакте"
12 апреля 2026, 16:00, ИА Амител
Пасхальная игра от amic.ru во "ВКонтакте"
В честь праздника Пасхи amic.ru запустил игру, в которой можно стукнуться крашеными яйцами не выходя из дома. Все, что нужно, — открыть страницу агентства в соцсети "ВКонтакте" и найти соответствующий пост.
Для участия достаточно отправить в комментариях смайлик в виде яйца.
После этого система определит результат: ваш "боец" треснул, вы победили или оба яйца разбились одновременно.
Никаких специальных приложений — все работает прямо в браузере.
Читайте также в сюжете: Пасха-2026
Комментарии 0