Искусственный интеллект начнет проверять водителей на сонливость
Система будет следить за мимикой, зевотой и наклонами головы, чтобы вовремя предупредить об усталости, стрессе или засыпании за рулем
12 апреля 2026, 17:30, ИА Амител
Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регламентирует использование искусственного интеллекта для мониторинга состояния водителей. Документ начнёт действовать с 15 июня, сообщает "Абзац".
Согласно стандарту, системы контроля функционального состояния автомобилиста должны оценивать его самочувствие с помощью компьютерного зрения, биометрических датчиков и анализа физиологических и поведенческих факторов. Прописаны также правила эксплуатации и ремонта таких устройств.
Главная задача — прогнозировать краткосрочные изменения: утомление, рассеянность, стресс или засыпание. Для этого ИИ будет анализировать частоту зевков, наклоны головы, мимику, а также темп речи, интонацию и даже звуки вздохов.
ГОСТ направлен на повышение безопасности на дорогах — система сможет вовремя предупредить водителя о недопустимом состоянии за рулем.
19:22:58 12-04-2026
У нас для взбадривания ямы на дорогах.
20:16:48 12-04-2026
За состоянием дорог и нужностью дорожных знаков ИИ будет следить?
01:21:10 13-04-2026
У машинистов пассажирских поездов такая система уже лет 15. Они с браслетами на руках ездят. Тоже на некоторых дальнобоях и на межгород них автобусах. Ставить ее в собственный автомобиль просто очень глупо. Как и алкотестер. Так как их в первый же день отключат. Сами или с помощью мастера. Это как раз тот случай который описывается в поговорке про обезьяну и лоб.