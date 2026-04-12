Искусственный интеллект начнет проверять водителей на сонливость

Система будет следить за мимикой, зевотой и наклонами головы, чтобы вовремя предупредить об усталости, стрессе или засыпании за рулем

12 апреля 2026, 17:30, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который регламентирует использование искусственного интеллекта для мониторинга состояния водителей. Документ начнёт действовать с 15 июня, сообщает "Абзац".

Согласно стандарту, системы контроля функционального состояния автомобилиста должны оценивать его самочувствие с помощью компьютерного зрения, биометрических датчиков и анализа физиологических и поведенческих факторов. Прописаны также правила эксплуатации и ремонта таких устройств.

Главная задача — прогнозировать краткосрочные изменения: утомление, рассеянность, стресс или засыпание. Для этого ИИ будет анализировать частоту зевков, наклоны головы, мимику, а также темп речи, интонацию и даже звуки вздохов.

ГОСТ направлен на повышение безопасности на дорогах — система сможет вовремя предупредить водителя о недопустимом состоянии за рулем.