За хэллоуинскую атрибутику могут оштрафовать
Демонстрация символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом*, подпадает под действие статьи за пропаганду нацистской атрибутики
30 октября 2025, 17:15, ИА Амител
Адвокат Олег Зернов предупредил о возможных административных наказаниях за использование определенной атрибутики во время празднования Хэллоуина, сообщает РИА Новости.
По его словам, демонстрация символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом*, подпадает под действие статьи за пропаганду нацизма. В частности, запрет может затронуть такие элементы, как пентаграммы и другая символика, связанная с экстремистскими организациями.
За аналогичные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.
При этом юрист уточнил, что основные символы – тыквы, летучие мыши и прочая абстрактная атрибутика – не подпадают под ограничения.
Ранее вместо "оккультного" праздника депутаты предложили отметить фестиваль урожая . По мнению парламентариев, западные страны создают вокруг этого праздника «ореол загадочности», что делает его соблазнительным, но не умаляет негативного отношения к демократическим изменениям в развитии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
17:26:15 30-10-2025
Самая известная советская пентаграмма это тоже на кичу поедешь?
17:39:53 30-10-2025
и это правильно
17:50:26 30-10-2025
А если искать в интернете, какая именно символика может попадать под закон о сатанизме, чтобы его нечаянно не нарушить конечно же, то тогда ты нарушаешь закон о поиске "заведомо экстремистских материалов". Такая вот Уловка-22
21:21:30 30-10-2025
ну дурдом на выезде
21:47:07 30-10-2025
Я завтра с сада домой буду тыквы вывозить. Ловите меня, ловите!!!
09:34:50 31-10-2025
Нужно больше о русских традициях и поверьях писать и доводить до людей в том числе и священно служителям, а так же развивать русскую речь. Не использовать иностранные слова и выражения ( они же русские слова не используют за границей). Особенно это касается должностных лиц и журналистов, а так же дикторов СМИ). Ты русский так и говори по РУССКИ.
11:42:38 31-10-2025
Гость (09:34:50 31-10-2025) Нужно больше о русских традициях и поверьях писать и доводит... ...А также пиши по-русски грамотно, а не абы как!