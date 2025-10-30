За хэллоуинскую атрибутику могут оштрафовать

Демонстрация символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом*, подпадает под действие статьи за пропаганду нацистской атрибутики

30 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Хэллоуин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Адвокат Олег Зернов предупредил о возможных административных наказаниях за использование определенной атрибутики во время празднования Хэллоуина, сообщает РИА Новости.

По его словам, демонстрация символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом*, подпадает под действие статьи за пропаганду нацизма. В частности, запрет может затронуть такие элементы, как пентаграммы и другая символика, связанная с экстремистскими организациями.

За аналогичные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

При этом юрист уточнил, что основные символы – тыквы, летучие мыши и прочая абстрактная атрибутика – не подпадают под ограничения.

Ранее вместо "оккультного" праздника депутаты предложили отметить фестиваль урожая . По мнению парламентариев, западные страны создают вокруг этого праздника «ореол загадочности», что делает его соблазнительным, но не умаляет негативного отношения к демократическим изменениям в развитии.