За хэллоуинскую атрибутику могут оштрафовать

Демонстрация символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом*, подпадает под действие статьи за пропаганду нацистской атрибутики

30 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Хэллоуин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Хэллоуин / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Адвокат Олег Зернов предупредил о возможных административных наказаниях за использование определенной атрибутики во время празднования Хэллоуина, сообщает РИА Новости.

По его словам, демонстрация символов, которые могут ассоциироваться с сатанизмом*, подпадает под действие статьи за пропаганду нацизма. В частности, запрет может затронуть такие элементы, как пентаграммы и другая символика, связанная с экстремистскими организациями.

За аналогичные нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

При этом юрист уточнил, что основные символы – тыквы, летучие мыши и прочая абстрактная атрибутика – не подпадают под ограничения.

Ранее  вместо "оккультного" праздника депутаты предложили отметить фестиваль урожая . По мнению парламентариев, западные страны создают вокруг этого праздника «ореол загадочности», что делает его соблазнительным, но не умаляет негативного отношения к демократическим изменениям в развитии. 

* Движение признано экстремистским и запрещено в России

Россия праздники штрафы

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

17:26:15 30-10-2025

Самая известная советская пентаграмма это тоже на кичу поедешь?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:39:53 30-10-2025

и это правильно

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:50:26 30-10-2025

А если искать в интернете, какая именно символика может попадать под закон о сатанизме, чтобы его нечаянно не нарушить конечно же, то тогда ты нарушаешь закон о поиске "заведомо экстремистских материалов". Такая вот Уловка-22

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:21:30 30-10-2025

ну дурдом на выезде

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:47:07 30-10-2025

Я завтра с сада домой буду тыквы вывозить. Ловите меня, ловите!!!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:50 31-10-2025

Нужно больше о русских традициях и поверьях писать и доводить до людей в том числе и священно служителям, а так же развивать русскую речь. Не использовать иностранные слова и выражения ( они же русские слова не используют за границей). Особенно это касается должностных лиц и журналистов, а так же дикторов СМИ). Ты русский так и говори по РУССКИ.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:38 31-10-2025

Гость (09:34:50 31-10-2025) Нужно больше о русских традициях и поверьях писать и доводит... ...А также пиши по-русски грамотно, а не абы как!

  1 Нравится
Ответить
