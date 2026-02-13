Жителей Алейска оштрафовали за фото с экстремистской символикой в "Одноклассниках"

Их оштрафовали на 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей

13 февраля 2026, 22:05, ИА Амител

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

Жителей Алейска оштрафовали за публикацию фотографии с изображением символики экстремистского движения АУЕ* в соцсети "Одноклассники". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«Алейским городским судом признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния")», — говорится в сообщении.

Нарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей.

*Верховный суд России признал движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией и запретил ее на территории России

Гость

05:49:06 14-02-2026

Менты 999 автомобильных номеров выдали с серией АУЕ
Всех водил штрафовать !

Avatar Picture
Гость

06:11:00 14-02-2026

Насколько мне известно, население Алейска состоит из военных и их семей. Они регулярно собирают гуманитарную помощь на сво, и на сво каждый второй побывал. Как же в таком обществе уживались подонки?

Гость

08:38:38 14-02-2026

Надо же! Мне ничего неизвестно об этом движении. Вот только из вашей публикации узнаю. Откуда в Алейске такие " продвинутые"?

Гость

09:27:54 14-02-2026

Гость (08:38:38 14-02-2026) Надо же! Мне ничего неизвестно об этом движении. Вот только ... Вот видите! Теперь знаете.

