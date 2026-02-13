Жителей Алейска оштрафовали за фото с экстремистской символикой в "Одноклассниках"

Их оштрафовали на 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей

13 февраля 2026, 22:05, ИА Амител

Деревянный молоток / Фото: amic.ru

Жителей Алейска оштрафовали за публикацию фотографии с изображением символики экстремистского движения АУЕ* в соцсети "Одноклассники". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

«Алейским городским судом признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния")», — говорится в сообщении.

Нарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей.

*Верховный суд России признал движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией и запретил ее на территории России