Жителей Алейска оштрафовали за фото с экстремистской символикой в "Одноклассниках"
Их оштрафовали на 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей
13 февраля 2026, 22:05, ИА Амител
Жителей Алейска оштрафовали за публикацию фотографии с изображением символики экстремистского движения АУЕ* в соцсети "Одноклассники". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
«Алейским городским судом признаны виновными в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ ("Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния")», — говорится в сообщении.
Нарушителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. и 1,5 тыс. рублей.
*Верховный суд России признал движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией и запретил ее на территории России
05:49:06 14-02-2026
Менты 999 автомобильных номеров выдали с серией АУЕ
Всех водил штрафовать !
06:11:00 14-02-2026
Насколько мне известно, население Алейска состоит из военных и их семей. Они регулярно собирают гуманитарную помощь на сво, и на сво каждый второй побывал. Как же в таком обществе уживались подонки?
08:38:38 14-02-2026
Надо же! Мне ничего неизвестно об этом движении. Вот только из вашей публикации узнаю. Откуда в Алейске такие " продвинутые"?
09:27:54 14-02-2026
Гость (08:38:38 14-02-2026) Надо же! Мне ничего неизвестно об этом движении. Вот только ... Вот видите! Теперь знаете.