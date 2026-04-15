Внимательное заполнение декларации и проверка всех подтверждающих документов помогут избежать отказа и ускорить получение вычета

15 апреля 2026, 14:35, ИА Амител

Налоговый вычет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россияне часто сталкиваются с проблемой отказа в налоговых вычетах по причине ошибок в декларации 3-НДФЛ или нехватки подтверждающих документов, сообщили в ФНС России РИА Новости. Ведомство подчеркивает, что многие ошибки являются типичными, и приводит примеры.

«Одной из основных причин отказа в вычетах являются ошибки в декларации 3-НДФЛ и отсутствие необходимых подтверждающих документов», — заявили в ФНС.

Служба выделяет наиболее распространенные ошибки при оформлении налоговых вычетов. Например, люди подают уточненную декларацию, в которой указывают новые вычеты, не учитывая те, что уже были заявлены в первоначальной. В ФНС подчеркивают: все вычеты, заявленные в первичной декларации, должны быть учтены в уточненной.

Пример: в первоначальной декларации был заявлен социальный вычет на лечение в размере 90 000 рублей с возвратом 11 700 рублей. В уточненной декларации указана сумма вычета на обучение ребенка в размере 50 000 рублей с возвратом 6500 рублей.

«Таким образом, налогоплательщик фактически отказался от вычета на лечение, не указав его в уточненной декларации. В результате вместо ожидаемого возврата в 6500 рублей возникла задолженность в 5200 рублей из-за разницы в возвратах (11 700 – 6500)», — пояснили в ФНС.

Отказ может также возникнуть из-за отсутствия подтверждающих документов. Все расходы на лечение, обучение, спорт и недвижимость должны быть документально подтверждены, подчеркнули в ФНС.

Среди прочих частых ошибок ФНС выделяет отсутствие стандартных вычетов по доходам от работодателя, указание неверной даты налогового периода и ошибки в сумме остатка при имущественном вычете.

«Если в декларации обнаружены ошибки или недостоверные данные, ее нельзя отменить. Для исправления необходимо подать уточненную декларацию», — отметили в ведомстве.

Если у налогоплательщика возникли разногласия по поводу задолженности, он может обратиться в налоговую службу через личный кабинет, инспекцию или сервис "Обратиться в ФНС России", заключили в ФНС.