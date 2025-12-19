Рукотворная сказка. Новогодняя выставка открылась в Алтайском доме народного творчества

В экспозиции около 300 авторских работ декоративно-прикладного искусства

19 декабря 2025, 07:00, ИА Амител

Выставка "Алтай новогодний" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялось торжественное открытие краевой выставки декоративно-прикладного творчества "Алтай новогодний". Экспозиция начала свою работу в выставочном зале Алтайского государственного дома народного творчества по адресу: улица Ползунова, 41.

Выставка традиционно приурочена к предновогоднему времени и стала уже доброй традицией, которую ежегодно поддерживают Алтайский государственный дом народного творчества и Алтайская краевая общественная организация "Город мастеров". В первые дни декабря выставочные залы наполняются атмосферой сказки – здесь появляются специально созданные к празднику тематические работы лучших мастеров региона.

В 2025 году экспозиция разместилась сразу в двух залах. Свои произведения представили 26 мастеров из городов и районов Алтайского края – от Рубцовского, Солонешенского и Третьяковского районов до Барнаула и Новоалтайска. Среди участников – 11 народных мастеров Алтайского края и один народный мастер России, что подчеркивает высокий профессиональный уровень выставки.

Всего на выставке представлено около 300 авторских работ декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут увидеть уникальные елочные игрушки ручной работы, новогодние арт-объекты, интерьерные композиции, авторские украшения и праздничные панно. В экспозиции органично переплетаются традиционные ремесла и современные художественные решения.

На открытии выставки были представлены мастера, чьи работы можно увидеть в залах. Среди них Виктор Михайлович Романов, народный мастер России, известный своими произведениями из бересты. Также среди участников выставки работы мастеров декоративно-прикладного творчества, занимающихся различными видами искусства: художественная роспись по дереву, плетение из рогоза, ручная вышивка, резьба по дереву, лозоплетение, роспись по батику, валяние из шерсти и другие уникальные направления.

Выставка "Алтай новогодний" будет работать до 29 января 2026 года.