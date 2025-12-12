"Сами наступили себе на одно место". Что Турчак рассказал жителям Алтая на прямой линии

Ежедневно с 25 ноября на прямую линию от жителей поступало по 70-100 вопросов

12 декабря 2025, 08:15, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: правительство Республики Алтай

Что хорошего принесли Республике Алтай нашумевшие земельная и муниципальная реформы? Почему протесты против строительства газопровода "Сила Сибири – 2" в прошлом стали ошибкой? Куда глава региона поедет смотреть кино и зачем министра здравоохранения послали обедать в больницу?

Эти и многие другие темы поднял Андрей Турчак 11 декабря в ходе уже третьей за время его полномочий прямой линии с жителями. В этот раз она завершилась быстрее – всего полтора часа против двух часов в сентябре. О чем еще говорил глава Республики Алтай – в материале amic.ru.

События года и ожидания жителей

Ежедневно с 25 ноября на прямую линию от жителей поступало по 70-100 вопросов, озвучили в эфире. Общее число поступивших обращений названо не было. При этом Турчак подчеркнул, что каждый получит ответ от профильного органа.

Начиная диалог с жителями, он назвал свой топ важнейших для региона событий, к которым отнес открытие новых соцобъектов, проведение нашумевших земельной и муниципальной реформ, обновление городского автобусного парка, увеличение республиканского бюджета и завершение газификации Горно-Алтайска – по последней теме, правда, он не озвучил, что в садовых товариществах, примыкающих к городу, газопроводы еще ведут.

«Топ событий уходящего года вправе расставлять сами жители, и было бы интересно услышать их мнение. Может быть, к следующему прямому эфиру нам его предварят неким социологическим опросом», – сказал Турчак.

Глава-реформатор

Земельная реформа, в соответствии с которой весь турбизнес региона принудили "выйти из тени" и легализовать свою деятельность, а также переход на одноуровневую систему местного самоуправления, вызвавший не только волнения, но и протесты среди ряда местных жителей, Турчак назвал одними из главных направлений работы в республике.

Он пояснил, что земельная реформа перешла уже во вторую стадию: «Вопрос легализации продолжается, и мы уже это чувствуем на налоговых поступлениях уже в текущем финансовом году».

Глава напомнил, что год назад в Республике Алтай было зарегистрировано всего 164 средства размещения. Сегодня их – уже 1100. При этом, подчеркнул он, Республика Алтай стала первопроходцем в стране по "земельной амнистии". Сейчас все легализовавшиеся средства размещения платят налоги.

«Поэтому первые результаты свидетельствуют о правильности выбранного подхода», – считает Турчак.

Продолжается и муниципальная реформа: «Понятно, сколько копий вокруг этого было сломано, сколько было обсуждений, опасений, сколько вопросов это вызывало, она идет своим чередом».

«В худшую сторону ничего не поменялось, это факт. В те муниципальные образования, которые первым этапом пошли на реформирование, это Чойский и Турочакский районы, которые уже преобразуются в муниципальные округа, все свои обязательства, которые мы брали на старте этой реформы, мы выполнили. Это сохранение всех штатных единиц, администраций сельских поселений, открытие отделений МФЦ в каждом здании сельской администраций, ремонт этих зданий, обязательная закупка автотранспорта для всех поселений», – добавил глава.

В рамках реформы, уточнил он, 66 поселений из 91 уже сложили свои полномочия. В 2026 году, определенном как переходный, все вопросы реформирования со всеми штатными переводами и оформлениями будут завершены.

«Жители сел на себе это не должны почувствовать, в этом и был смысл реформирования», – подчеркнул он.

Газа не будет?

Жительница Турочакского района спросила, когда газификация "доберется" до них. Сейчас строительство газопроводов проводят только в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. Глава ответил, что до 2030 года ситуация точно не изменится.

«Потому что и лимита газа нет, потому что "Газпром" пока не реализовал проект строительства перемычки. Мы сейчас конечный потребитель, газа в трубе не хватает. Почему? Потому что "Сила Сибири – 2" пошла не там, где должна была пойти. Кто выступал против "Силы Сибири – 2"? Мы сами себе наступили на одно место. Сейчас бы уже эта трасса была у нас, сколько лет прошло», – объяснил Турчак.

Кош-Агач, жители которого, кстати, часто пишут обращения с вопросами о сроках и перспективах газификации, уже был бы полностью газифицирован: «По трассировке две мощных ГРС должен был построить "Газпром". Мы сами отказались от этого, а теперь задаем вопросы».

После газификации Чемальского района будет решаться вопрос продолжения трассы, добавил Турчак и подчеркнул, что вопрос мог бы быть уже решен. Сейчас, уточнил он, там, где газификация уже завершена, надо решать вопросы с восстановлением разрушенных покрытий. Нужна отдельная программа для восстановления "убитых" дорог. Причем речь идет как о дорогах, разрушенных во время прокладки газопроводов, так и тех, где серьезного ремонта просто никогда не было. В частности, речь идет об улицах в горных микрорайонах Горно-Алтайска. Программа эта будет разработана и реализована.

Землю – бойцам и льготникам

Много обращений, сообщил Турчак, поступает от участников спецоперации и членов их семей. Львиная доля касается предоставления земли.

Глава пояснил: в регионе формируются земельные массивы, участки с которых далее распределяются между участниками СВО и другими льготниками. Они должны быть обеспечены минимальной инфраструктурой – подъездами, электричеством. Первопроходец здесь – Манжерокское поселение. Здесь десять участков бойцам уже предоставили, еще 26 – предоставят до середины января.

Аналогичный подход применят на всей территории республики, до конца года утвердят дорожные карты по всем районам, чтобы обеспечить бойцов землей за следующий год.

В регионе, уточнил он, принято важное решение об экстерриториальном принципе выделения земли: «Если ты зарегистрирован в одном районе, можешь получить участок в другом районе – после того как очередь участников СВО по конкретному району будет закрыта». Кроме того, правом на бесплатное предоставление земельного участка обладает участник СВО, который в совокупности прожил и был зарегистрирован на территории республики не менее пяти лет.

Медикам и педагогам – лучшее

Большая поддержка медиков и педагогов планируется в субъекте. Так, в Горно-Алтайске, где сосредоточено около трети жителей региона, планируют построить дом для медиков на 75 квартир, сдадут его в 2027 году.

По аналогии с поддержкой врачей для молодых педагогов рассмотрят возможность ввести меры поддержки по компенсации платы за аренду жилья. Также внедряют новую систему оплаты труда педагогов с увеличением текущих окладов и введением единых доплат и стимулирующих. Следующим шагом станет внедрение новой системы оплаты труда по другим категориям бюджетников.

Преподаватели Горно-Алтайского госуниверситета попросили главу помочь решить вопрос с задержкой зарплаты – ее не получили 40% педагогов. Турчак объяснил:

«Ситуация возникла из-за недофинансирования со стороны Министерства науки и высшего образования России. Оперативно связался с министром. Дополнительные средства на выплату зарплаты предусмотрены».

Уточнил, что в единственном вузе Республики Алтай в следующем году стартует капремонт. А еще продолжится строительство Республиканского классического лицея, реконструкция 12-й школы Горно-Алтайска, пройдет капремонт в шести детских садах и 12 школах.

Мусор – вопрос не решен

На сентябрьской прямой линии практически каждый третий вопрос был связан со сбоями в вывозе мусора. Сейчас проблема начала решаться, заявил Турчак, но их еще фиксируют в дальних районах.

Турчак подчеркнул: мусорная реформа еще не завершена. Потребность в спецтехнике закрыта полностью, теперь занялись контейнерными площадками – в городе возле МКД установят современные, из европластика, в частном секторе и в районах – металлические. Устанавливать пластиковые здесь, пояснил глава, опасно. Жители, игнорируя запреты, зимой выбрасывают в контейнеры горячую золу, провоцируя пожары.

А еще, посетовал он, население до сих пор не удалось убедить платить за вывоз мусора, в ряде районов собираемость – не выше 30%. Особенно отличился Кош-Агачский район, здесь этот показатель самый низкий. Там же фиксируются самые большие проблемы во взаимоотношениях населения и мусорного оператора:

«Жители района привыкли – за забор. Выкидывают и то, что можно охарактеризовать как твердые коммунальные отходы, и то, что под это определение не попадает никак – кирпичи, строительный мусор, чугунные ванны. Уважаемые жители, это не ТКО, и регоператор не несет за это никакой ответственности».

Поступали и более мелкие вопросы. Например, один из жителей пожаловался на качество питания в больнице Чемала, после чего Турчак поручил главе Минздрава Дмитрию Хубезову съездить туда пообедать и разобраться с жалобой.

«Главврачу сигнал тоже пошлем, но и Дмитрия Анатольевича попрошу, чтобы он съездил туда пообедал», – сказал Турчак.

А еще пообещал жителям Онгудая посмотреть вместе с ними фильм алтайского режиссера Михаила Кулунакова "Волки" после ремонта районного ДК и сломавшегося в кинозале оборудования – деньги на ремонт последнего пообещал найти дополнительно.

Завершая линию, Турчак поздравил жителей с наступающим Новым годом, пожелал мира, добра, уюта в семьях. «Мы с вами движемся в правильном направлении. Уверен, наша республика будет развиваться и дальше», – добавил он.

СПРАВКИ

"Сила Сибири – 2" (ранее – "Алтай") – проектируемый магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом "Запад – Восток", по которому газ дойдет до Шанхая.



По предварительному проекту, газопровод "Алтай" планировалось провести через территорию природного парка – уникального высокогорного плоскогорья Укок, входящего в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Экологи и часть местного населения считали, что строительство газопровода нарушит уникальный природно-исторический комплекс этих мест, и активно выступали против этих работ.



Высказывались мнения, что газопровод следует провести в обход плоскогорья Укок, как вариант – по территории Казахстана или Монголии. Предлагается также вариант прокладки газопровода по дну озера Байкал.

Фильм Михаила Кулунакова "Волки" – второй полнометражный фильм режиссера на алтайском языке с русскими субтитрами. Сюжет разворачивается в конце XIX века и рассказывает о противостоянии двух семей, вызванном любовью к одной девушке. Фильм презентовали в рамках Московского международного фестиваля. Он получил приз Международной федерации киноклубов "Колючий взгляд" (конкурс "Русские премьеры"). Сейчас картину показывают в кинотеатрах и кинозалах Республики Алтай.