Сенатор Наталья Кувшинова оценила развитие социальной сферы в алтайских селах

А также взяла в работу просьбы и предложения муниципальных властей

09 августа 2024, 15:40, ИА Амител

Визит сенатора / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Сенатор Российской Федерации и заместитель секретаря реготделения партии "Единая Россия" в Алтайском крае Наталья Кувшинова посетила Панкрушихинский и Суетский районы во время региональной недели. Она побывала на обновленных социальных объектах и тех, что требуют ремонта, а также приняла обращения местных властей.

В Верх-Суетке сенатор посетила детский сад "Улей", который ремонтировали с 2021 года при поддержке краевых властей. Там заменили крышу, на которую потратили более 16 млн руб. Укрепили фундамент, обновили коммуникации, окна, оборудовали пожарный водоем и облицевали стены. На ремонт внутренних помещений потратили более 45 млн руб. В детском саду появились новая мебель, игрушки и спортинвентарь. Краевые власти помогут благоустроить и территорию дошкольного учреждения.

В Александровке Наталья Кувшинова посетила среднюю школу и дом культуры, нуждающиеся в серьезном обновлении.

"На встрече с главой муниципального округа Натальей Долговой и ее командой обсудили вопросы, волнующие жителей. Коллеги подняли темы, требующие изменения федерального законодательства. Они касаются проведения госзакупок администрациями муниципальных округов, досрочного выхода на пенсию муниципальных служащих с детьми-инвалидами. Взяла в работу все просьбы и предложения", ­– говорит Наталья Кувшинова.В Панкрушихе сенатор с главой района посетили детский лагерь "Орленок", построенный более 50 лет назад. Обновление там начали в 2019 году, тогда благодаря поддержке местных властей заменили окна и кровлю в старых корпусах. Затем там появились спорплощадка, новый спальный корпус, отремонтированный пищеблок, пол и котел в бане. В этом году построили еще один спальный корпус.

Визит сенатора / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

По словам Натальи Кувшиновой, за последние шесть лет администрация Панкрушихинского района и местные жители при поддержке краевых властей инвестировали в лагерь более 17 млн руб. Там планируют построить еще два спальных корпуса, административные помещения, спортивные и детские площадки. В будущем "Орленок" станет круглогодичным лагерем для профильных смен и спортивных соревнований.

Сенатор подчеркнула важность обновления детских оздоровительных лагерей. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уделяет этому особое внимание. На встрече с президентом она сообщила о строительстве 148 модульных комплексов и ремонте 34 объектов за последние два года.

Еще одним любимым местом отдыха детей в Панкрушихе стал пешеходный фонтан в парке "Аист". Его построили в рамках проекта "Комфортная городская среда" от "Единой России".

"Панкрушихинский район постоянно развивается в разных сферах. Большое внимание здесь уделяют благоустройству, ремонту инфраструктуры, обновлению социальных объектов. Это результат командной работы и заботы властей о людях", ­– заключила Наталья Кувшинова.