Сколько денег выручили власти Алтайского края от продажи имущества в 2022 году

Основная статья доходов – реализация акций краевого предприятия

27 февраля 2023, 09:00, Александра Черданцева

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468 млн рублей – столько получил бюджет Алтайского края от продажи имущества в 2022 году. Это немного больше, чем планировали изначально, на сессии краевого Заксобрания 22 февраля рассказал начальник управления имущественных отношений Александр Теплов. А планировали на 2022 год реализовать краевой собственности на 462 млн рублей.

Что продали в 2022 году?

Основная статья доходов – продажа 25% акций АО "Бийское" за рекордные 460 млн рублей. Четверть акций животноводческого хозяйства купила агрофирма "Урожай" из Зонального района. Итоговая стоимость оказалась почти в четыре раза выше начальной цены лота (119,5 млн рублей). При этом над вопросом приватизации власти долго думали, теперь же не исключают продажи и остальных 75%. Это будет зависеть от инвестиционного проекта, который предложит собственник.

Ещё 600 тыс. рублей бюджет получил от реализации 5% АО "Полиметалл".

А вот от продажи недвижимости казна пополнилась лишь на 4,7 млн рублей. Из них 3,2 млн выручили за помещение площадью почти 600 кв. метров в центре села Мамонтово. Ещё 1,5 млн – от продажи долей в нескольких объектах в барнаульском пригороде Лебяжье. И 2,9 млн рублей – помещения 150 "квадратов" в Барнауле на Л. Толстого, 21а.

Всего 2022 году власти объявили 29 торгов, но из них провели только:

13 аукционов;

одни торги через публичное предложение;

одну продажу без объявления цены.

В 2023 году в плане приватизации стоит 226 млн рублей. И один объект из плана уже реализован – Торгово-производственный комплекс Алтайского края, который управляет китайским рынком. 12 января его продали за 190 млн рублей.

Почему депутаты хотят сами утверждать план приватизации?

Отчёт Теплова об исполнении плана приватизации вопросов у депутатов непосредственно на сессии не вызвал. Зато народные избранники бурно поспорили по поводу того, кто должен утверждать этот документ – правительство или АКЗС. Сейчас это делает (то есть решает, что продавать, а что нет) исполнительная власть. А законодательная просто получает план для ознакомления.

Во фракциях "Справедливая Россия – За правду" и КПРФ уверены: это неправильно, АКЗС надо вернуть это полномочие, от которого оно само после предложения губернатора отказалось в 2017 году. СРЗП и КПРФ вынесли эту инициативу на обсуждение на том же заседании.

Коммунисты заявляют: продажа краевых активов – процесс неправильный: от имущества надо не избавляться, а эффективно управлять.

"Нередко можно услышать и даже встретить в официальных документах упоминание о том, что приватизация госимущества является одним из инструментов оптимизации структуры госсобственности. Но я полагаю, нет необходимости напоминать, как сегодня избиратели и жители вообще воспринимают слово оптимизация", – отметил глава фракции КПРФ Андрей Кривов.

Так, коммунисты выступали против продажи части акций уже упомянутого АО "Бийское". Зачем избавляться от этого актива, если он приносил прибыль, задал вопрос Кривов. И продолжил: участие депутатов в утверждении плана сделает процедуру более прозрачной и открытой.

Глава фракции справедливороссов Александр Молотов добавил к "Бийскому" ещё два примера: проданный в начале 2020 года завод "Модест" и только планируемые к акционированию дорожно-строительные управления. И он тоже уверен, что депутаты должны контролировать процесс приватизации.

"Государственная собственность – это, по сути, народная собственность. А депутаты – народные избранники. Кому как не народным избранникам принимать окончательное решение. Тем более до 2017 года у нас были эти полномочия, и разве мы плохо работали? Нет, конечно", – сказал Молотов.

Коллег по оппозиции поддержали и "Коммунисты России". А вот в ЛДПР считают совсем иначе: и полномочия возвращать не надо, и отказываться от приватизации тоже не стоит.

"Конечно, у парламента должно быть больше полномочий. Но не хочется на себя брать те полномочия, которые мы не можем должным образом выполнить. Управлять активами должна исполнительная власть. А в идеале вообще бизнес", – пояснил позицию фракции ЛДПР её глава Владимир Семёнов.

Против передачи полномочий выступили и единороссы. Глава фракции Сергей Приб увидел в этой инициативе политический пиар. Он призвал уважать решение предыдущего созыва, который закрепил право утверждения плана приватизации за правительством. И отметил, что у депутатов нет претензий к крайимуществу в этом вопросе.

"Исполнительная власть должна исполнять, законодательная – контролировать. Функции контроля никто у нас не забрал. Работаем дальше", – сказал Приб.

А спикер АКЗС Александр Романенко напомнил, что федеральный закон вообще запрещает власти иметь активы, которые не соответствуют деятельности, так что приватизировать рано или поздно всё равно придётся. В итоге предложение СРЗП и КПРФ отклонили.