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Союз отцов потребовал отменить выступление группы "Сплин" в Новосибирске

Коллектив должен был играть на фестивале "Ветер Сибири", перенесённом из Бийска

31 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Союз отцов Новосибирска потребовал отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири". Об этом сообщает "Сиб.фм".

"Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы "Сплин". Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" – заявил руководитель организации Сергей Майоров.

Напомним, летом 2022-го скандальный фестиваль "Ветер Сибири", который должен был пройти в Бийске, перенесли на год вперёд. Организаторы объявили об этом меньше чем за месяц до проведения музыкального события. 

Комментарии 28

  • Отправить весь этот союз отцов на фронт, а детей вернуть от туда
    31 марта, Гость   Ответить
  • Они будут транслировать свои взгляды широкой----------они будут транслировать свои ПЕСНИ!!!! И очень хорошие песни
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "от туда"...... Русский неродной?
    31 марта, Гость   Ответить
  • "-они будут транслировать свои ПЕСНИ!"- А ты ради их песен готов спонсировать ВСУ? Спонсировать смерти наших бойцов?
    31 марта, Гость   Ответить
  • А чем-то полезным эти "отцы" занимаются?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Сергей Майоров и его зам Александр Капитанов.Ну и остальные члены Ефрейторов,Сержантов и прочие.Даешь Газманова с Бузовой пусть они транслируют
    31 марта, Гость   Ответить
  • "А чем-то полезным эти "отцы" занимаются?"- тебя, дурака, учат не финансировать твоих-же врагов...
    31 марта, Гость   Ответить
  • Есть доказательства, что Васильев что-то там финансирует? В заявлении "отца" одни вопросы. Встречный иск и все дела.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Союз Отцов желательно проверить у психиатра
    31 марта, Гость   Ответить
  • При всей моей поддержке СВО, я считаю организации типа Союза отцов, Трезвая Россия, Лев против, Мужское государство - абсолютно бесполезными, и даже вредными. Вот их бы на фронт всех. А кроме того, нет никаких доказательств, что Сплин кому то передавал деньги. Если есть - дайте факты.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает --- бандеровцев? Надо об этом писать, а то некоторые не знают, не только, что он показал, но и кто это такой
    31 марта, Гость   Ответить
  • А "Сплин" надо проверить у следователей. Тогда проблема снимется. Ничего не нарушил, имеет право, нарушил - должен ответить. Все должно быть в рамках правового поля
    31 марта, Гость   Ответить
  • Вот их бы на фронт всех --- вместе со Сплином?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Не спят ципсошники) и иже с ними которые
    31 марта, Гость   Ответить
  • А ты ради их песен готов спонсировать ВСУ----а СПЛИН кого-то спонсирует? Есть подтверждение?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, трудно вам живется , кругом враги мерещатся... Это весеннее обострение или ваше обычное состояние?)
    31 марта, Гость   Ответить
  • а СПЛИН кого-то спонсирует? --- это должны проверять уполномоченные органы. У отцов таких полномочий нет, но они могут обращаться в органы с заявлениями. Не к организаторам, а в органы
    31 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, а ответ на официально заданный вопрос следователя, чей Крым или Донецк, является основанием для применения административных санкций?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Если это мне было, то мне наоборот легко! Процесс дистилляции/ректификации общества начался давно, а с февраля 2022 все наконец-то определились, практически нет двузначностей, недомолвок, косноязычия меньше. Консервы вскрылись (кроме глубоко законсервированных), спящие проснулись. Да, у кого-то произошла переоценка ценностей и осознание, кто-то просто переобулся, но воздух реально стал чище и прозрачнее.
    31 марта, Гость   Ответить
  • Гость, трудно вам живется , кругом враги мерещатся... Это весеннее обострение или ваше обычное состояние?)__________ обычное это состояние. 86 лет назад было написано 5 000 000 доносов от обычных граждан. Не от сексотов, а от соседей, мужей, жен, детей, сослуживцев. Этот феномен страны никто не может объяснить до сих пор. И вот, все повторяется
    31 марта, Гость   Ответить
  • Этот феномен страны --- страны в широком смысле, на Украине этот феномен уже раз в 10 проявился больше, чем в России. А в Германии соседи всегда стучали на выкинутую мимо урны бумажку, поэтому там чисто. Кстати и в политическом смысле чисто, если кто против Бандеры вякнет, огребется
    31 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, а ответ на официально заданный вопрос следователя, чей Крым или Донецк, является основанием для применения административных санкций? -- интересно, а следователи хоть раз такой вопрос задавали?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Интересно, а ответ на официально заданный вопрос следователя, чей Крым или Донецк, является основанием для применения административных санкций? --- может ответить, не знаю. Ну может просто тупой. И ничего не предъявишь. За тупость ведь наказания нет
    31 марта, Гость   Ответить
  • Можно отказаться отвечать в соответствии со ст 51 Конституции РФ
    31 марта, Гость   Ответить
  • А если видеозапись публичного ответа на вопрос, чей Крым, попала следователям и экспертиза доказала ее подлинность
    31 марта, Гость   Ответить
  • За тупость ведь наказания нет --- сразу спросят, че самый умный?
    31 марта, Гость   Ответить
  • Кто такие союз отцов? Зашел на их сайт, читаю: "Вступить в «Союз отцов» может любой, кому уже есть 18. Быть папой при этом совсем не обязательно – знания пригодятся в будущем". Т.е. просто крикуны какие-то, которые решили, что могут что-то требовать? На каком основании?
    31 марта, Гость   Ответить
  • "Гость, трудно вам живется , кругом враги мерещатся... " - вот уже год как идет СВО, но все еще находятся дебилы на расслабоне, у которых и врагов никаких нет. А против кого бойцы воюют на уркаине? Против друзей твоих?
    31 марта, Гость   Ответить
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