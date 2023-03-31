Союз отцов потребовал отменить выступление группы "Сплин" в Новосибирске

Коллектив должен был играть на фестивале "Ветер Сибири", перенесённом из Бийска

31 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Союз отцов Новосибирска потребовал отменить выступление группы "Сплин" на фестивале "Ветер Сибири". Об этом сообщает "Сиб.фм".

"Хотелось бы обратиться к организаторам и обязать их отменить выступление группы "Сплин". Александр Васильев показал, на чьей он стороне и кого он поддерживает. Они будут транслировать свои взгляды широкой аудитории, а ещё они будут зарабатывать на этом деньги. А куда они будут их тратить, куда они пойдут, на поддержку кого?" – заявил руководитель организации Сергей Майоров.

Напомним, летом 2022-го скандальный фестиваль "Ветер Сибири", который должен был пройти в Бийске, перенесли на год вперёд. Организаторы объявили об этом меньше чем за месяц до проведения музыкального события.