Парки в Барнауле будут открываться в течение недели

28 апреля 2023, 07:10, ИА Амител

Аттракционы / Фото: amic.ru

Традиционно с 1 мая в Алтайском крае и Барнауле открывается парковый сезон. Начинают работать аттракционы и фонтаны. Однако в 2023 году весна не радует хорошей погодой. Но парки в Барнауле всё-таки откроются. Правда, не все 1 мая. Зато некоторые порадуют новыми аттракционами. Рассказываем, когда заработают парки и куда идти на весёлые праздники уже в ближайшие выходные.

"Лесная сказка"

Аттракционы в парке "Лесная сказка" в Индустриальном районе Барнаула заработают с 1 мая – здесь будет праздник, посвящённый открытию летнего сезона. Ещё несколько мероприятий проведут в период с 1 по 9 мая.

"Мы всегда отмечаем открытие сезона. Готовится праздничная программа. А первомайская программа начинается в 12 часов утра. С 1 по 9 мая будут розыгрыши призов, билетов, 6-го числа состоится розыгрыш главного приза – велосипеда. Те, кто покатаются на аттракционах, смогут поучаствовать в розыгрыше велосипеда. 9 мая программа в честь Дня Победы начнётся с 12 часов и закончится в 22 часа фейерверком", – пояснил руководитель парка Сергей Писарев.

Территорию парка к открытию обработают от клещей. Сергей Писарев сообщил, что за зиму в парке обновили шесть аттракционов и приобрели новый за 3,5 млн рублей.

"Арлекино"

Парк "Арлекино" откроется уже в субботу – 29 апреля, рассказали в администрации. Однако пока это будешь лишь техническое открытие, то есть заработает только часть аттракционов. В числе первых заработает колесо обозрения, добавили в парке "Арлекино".

Официальное и праздничное открытие, как и у "Лесной сказки", пройдёт 1 мая, "если не подведёт погода".

Начало праздника в 12:00. Планируется выступление духового оркестра и концерт творческих коллективов города.

"Техническое открытие в субботу, парк будет открыт для прогулок, частичный запуск аттракционов, первая продажа билетов. Не факт, что даже половина аттракционов будет работать – будем смотреть, тестировать", – рассказали в парке.

"Эдельвейс"

Парк "Эдельвейс" сначала тоже откроется в тестовом режиме, это произойдёт 1 мая. Тогда заработает часть аттракционов. Их список, правда, ещё неизвестен. Полноценно парк должен заработать с 6 июня. С 6 по 9 мая в "Эдельвейсе" пройдёт ряд праздничных мероприятий, рассказали в парке. Сейчас руководство занимается их подготовкой.

Аттракционы / Фото: amic.ru

"Солнечный ветер"

Парк "Солнечный ветер" полноценно откроется в субботу, 29 апреля. А 1 мая состоится праздничная программа: выступление детских коллективов, если позволит погода.

"Мы уже выходим в режим работы без выходных, парк может закрыться, только если идёт беспросветный дождь. Три аттракциона пока работать не будут из-за холода. Это, например, детский лабиринт, потому что там деток разувают, а также водные аттракционы – лодки и индийская река. Их точно планируют запустить примерно к 9 мая – скорее всего, 2-3 мая запустим", – поделились в парке.

В "Солнечном ветре" отметили, что за зимнюю паузу у них появился новый аттракцион – качели-кораблик. Также с мая по июнь в "Солнечном ветре" пройдут небольшие работы по благоустройству, их планируют завершить к 1 июня.

"Центральный"

В этом году парк "Центральный" не откроется, потому что весной и летом будет идти его благоустройство. Не будут работать не только аттракционы, барнаульцы не смогут и погулять по его территории, рассказал журналистам заместитель главы города по дорожному хозяйству и ЖКХ Антон Шеломенцев. Информацию подтвердили в комитете по дорожному хозяйству Барнаула, о том же сказала и руководитель парка Вера Бранженс.

А что с остальными парками?

Остальные парки Барнаула – "Изумрудный", "Юбилейный", имени Ленина и Нагорный – открыты круглый год, сейчас они работают. В "Изумрудном", например, можно увидеть отреставрированный залитый пруд с беседкой и мостиком. В 2022 году обновился и парк "Юбилейный", там реконструировали входную группу, установили лавочки, освещение и провели другие работы. В этом году работы в "Изумрудном" и "Юбилейном" продолжатся. О том, что сделают в парках, можно прочитать здесь.