В России могут отказаться от чеканки монет
Спрос на них снижается
04 ноября 2024, 13:45, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что мелкие монеты в России не пользуются спросом, поэтому стоит рассмотреть целесообразность их производства.
Весной прошлого года ЦБ возобновил печать пятирублевых купюр, объяснив это экономической выгодой и увеличением срока службы из-за покрытия защитным лаком.
Аксаков поддержал подход ЦБ, отметив, что многие не берут мелочь при сдаче. Однако, по его словам, рубль является национальной валютой и один рубль должен быть в обороте.
Аксаков подчеркнул, что девальваций и реформ не будет, так как национальная валюта стабильна под контролем ЦБ.
По данным ЦБ, в обороте находится 72,8 миллиарда монет, их количество увеличилось на 1,2% с прошлого года. В среднем на каждого человека приходится около 500 штук металлических денег.
14:32:36 04-11-2024
Могут отказаться, а могут не отказаться. У меня всё!
15:48:22 04-11-2024
Весной прошлого года ЦБ возобновил печать пятирублевых купюр, объяснив это экономической выгодой и увеличением срока службы из-за покрытия защитным лаком/// Ну ну, связано из-за того, что бумагу печатать дешевле, чем чеканить монеты
17:11:14 04-11-2024
Как будто раньше на них был высокий спрос, о монетах говорят как о товаре, понятно что причина в другом, либо дешевле бумажки печатать хотят сэкономить либо кому-то нужен металл, возможно есть и другие причины, но дело точно не в спросе, кого в правительстве вообще интересует спрос народа.
17:20:22 04-11-2024
Скоро все опять станем "миллионерами"?
07:57:46 05-11-2024
Кхм... (17:20:22 04-11-2024) Скоро все опять станем "миллионерами"?... так у нас каждый первый уже давно миллионер, если на посмотреть стоимость покупаемой недвиги.
18:10:54 04-11-2024
При Советах даже копеечные монеты кое-что значили: коробок спичек стоил 1 коп, проезд в трамвае - 3, в автобусе - 6, в метро - 5...
При власти же "реформаторов" даже деноминированные (т.е. "укреплённые" аж на три порядка!) рубли ни на что не годятся, если в сумме не составляют хотя бы сотню. Именно это и обессмысливает чеканку монет, стоимость изготовления которых кратно превосходит их покупательную способность!
19:30:50 04-11-2024
Никто от мелочи не отказывается. В кассах магазина её специально не заказывают, чтоб меньше сдачи людям давать. Округляют все копейки до рубля. Например, мне надо было оплатить 35,15 руб, а с меня взяли 36 руб. Когда я стала говорить на каком основании вы 15 копеек округляете до одного рубля, сказали, что нет мелочи. Я ответила, так заказывайте в банке. А так неплохо с каждого почти покупателя положить себе в карман что-то. Недостач точно в таком магазине не будет. Что-то пенсию нам не округляют в большую сторону...
20:21:44 04-11-2024
Гость. (19:30:50 04-11-2024) Никто от мелочи не отказывается. В кассах магазина её специ... А почему вы в нормальные магазины не ходите? В том же Ярче, да и в ненавистной всем Марии-Ра при оплате картой оплачиваешь все копейки, а если налом, то копейки списываются, не глядя на правила округления. Сегодня купил в Ярче на 149,98. Оплатил налом 149 рублей. Получается они 98 копеек мне в карман положили, не так ли? Если вашей логикой "думать"? Однако завтра еще наберу всякой нужной всячины с **, 98/99 копеек и за каждую буду наличкой отдельно оплачивать. На экономлю детям на квартиру. И пусть вся очередь подождет.
21:03:28 04-11-2024
Это называется гиперинфляция
07:55:41 05-11-2024
5 рублёвые бумажки - это лютый треш, конечно. они только в СССР были деньгами.
09:39:08 05-11-2024
Не спрос снижается, а деньги обесцениваются.
13:18:42 05-11-2024
В 1914 году, во времена Первой Мирвой войны, в Российской Империи в ходу были бумажные деньги номиналами от 1 копейки до 50 копеек, и далее весь ряд привычных рублёвых купюр- от 1 рубля до 500 рублей. Правда, в ходу были и медные пятикопеечные монеты, и редкие серебряные пятикопеечные, в связи с этим не произошло обвала национальной валюты, "бумага" равноценно менялась на серебро и медь... Полагаю, себестоимость печати даже 5тирублёвых купюр выше их номинала, а что говорить о монетах? 5 копеек... в 1 кг. 384,5 монеты на сумму по номиналу 19 руб. 20 коп., а цена 1 кг. стального лома - 24 рубля за кг. Эти монетки выгоднее в чермет сдать, чем в банк.
16:22:50 05-11-2024
Гость (14:32:36 04-11-2024) Могут отказаться, а могут не отказаться. У меня всё!... Проблема высосанная из пальца. Да при такой инфляции стоимость печати монет будет больше номинала. Ну так приведите деноминацию. Напечатайте новые бумажки, а монеты оставьте.
В СССР в обращении были монеты 30-х годов вплоть до 1991 года.
08:45:10 06-11-2024
Гость (16:22:50 05-11-2024) Проблема высосанная из пальца. Да при такой инфляции стоимос... брешешь. если говорить до 91 года в ссср в ходу были монеты 1961 нода. после последней деноминации.