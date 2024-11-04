В России могут отказаться от чеканки монет

Спрос на них снижается

04 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Монеты / Фото: pxhere.com/ru/photo/885946

Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что мелкие монеты в России не пользуются спросом, поэтому стоит рассмотреть целесообразность их производства.

Весной прошлого года ЦБ возобновил печать пятирублевых купюр, объяснив это экономической выгодой и увеличением срока службы из-за покрытия защитным лаком.

Аксаков поддержал подход ЦБ, отметив, что многие не берут мелочь при сдаче. Однако, по его словам, рубль является национальной валютой и один рубль должен быть в обороте.

Аксаков подчеркнул, что девальваций и реформ не будет, так как национальная валюта стабильна под контролем ЦБ.

По данным ЦБ, в обороте находится 72,8 миллиарда монет, их количество увеличилось на 1,2% с прошлого года. В среднем на каждого человека приходится около 500 штук металлических денег.