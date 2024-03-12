Такой день. Закрытие катка в "Центральном" и жалобы на работу трамваев

Главные новости в Алтайском крае 12 марта

12 марта 2024, 23:31, ИА Амител

Ночь / Фото: pxhere.com/ru/photo/710555

Житель Барнаула остался крайне разочарован работой трамваев № 3. Барнаульцы уже не первый месяц регулярно жалуются на работу общественного транспорта и трамваев в частности. В конце февраля в "Горэлектротрансе" долгое ожидание вагонов объяснили тем, что не могут выполнить план по выпуску трамваев на линию из-за нехватки специалистов, большого износа подвижного состава, а также резких перепадов температуры и влажности.

Дело в отношении барнаульских автоподставщиков передали в суд.

Пятеро человек обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой"). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год они совершили 98 подставных ДТП, оформили документы и получили от 13 страховых компаний более 28 миллионов рублей.

В ходе следствия на имущество фигурантов дела наложили арест на сумму более 8 миллионов рублей.

В барнаульском парке "Центральный" с 12 марта закрылся каток.

С момента открытия в декабре 2023 года его посетило более 15 тысяч человек. Из-за слишком теплой погоды работать в этом сезоне он больше не будет.

Тем не менее развлечься в "Центральном" можно будет 17 марта – в 12:00 здесь начнут отмечать проводы зимы.