Тренер Александр Герасимов ушел из БК "Барнаул" на фоне неудач команды
И.о. главного тренера назначен действующий игрок команды Роман Лагутин
24 февраля 2026, 16:20, ИА Амител
Баскетбольный клуб "Барнаул" остался без главного тренера. Как сообщили в пресс-службе команды, Александр Герасимов покинул клуб, не доработав до конца сезона. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Роман Лагутин.
Александр Герасимов работал в клубе уже три сезона. При нем БК "Барнаул" достиг прекрасных результатов. Команда с самым низким бюджетом в лиге дважды выходила в плей-офф и занимала седьмую строчку. Также при Александре Герасимове заметно прогрессировали молодые игроки, которых потом переманивали клубы с большими бюджетами. К специалисту также присматривались несколько клубов, предлагая более выгодный контракт. Однако Герасимов оставался верен Барнаулу, но в этом сезоне вышло не все так удачно. Команда за несколько туров до завершения чемпионата Суперлиги занимает последнее, 14-е место в таблице.
Александр Герасимов родился 10 декабря 1979 года. В послужном списке — чемпионство в молодежной лиге ВТБ с "ЦСКА-Юниором" и "Химками-2", чемпионство и медали в ДЮБЛ. В свой первый сезон Герасимов был признан лучшим тренером Единой молодежной лиги ВТБ и стал чемпионом ДЮБЛ как ассистент тренера.
потому как так вот если себя вести, как на фото - это инсульт и инфаркт очень скоро, никакие стенты не выдержат