Тренер Александр Герасимов ушел из БК "Барнаул" на фоне неудач команды

И.о. главного тренера назначен действующий игрок команды Роман Лагутин

24 февраля 2026, 16:20, ИА Амител

Тренер Александр Герасимов / Фото: БК "Барнаул"

Баскетбольный клуб "Барнаул" остался без главного тренера. Как сообщили в пресс-службе команды, Александр Герасимов покинул клуб, не доработав до конца сезона. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен Роман Лагутин.

Александр Герасимов работал в клубе уже три сезона. При нем БК "Барнаул" достиг прекрасных результатов. Команда с самым низким бюджетом в лиге дважды выходила в плей-офф и занимала седьмую строчку. Также при Александре Герасимове заметно прогрессировали молодые игроки, которых потом переманивали клубы с большими бюджетами. К специалисту также присматривались несколько клубов, предлагая более выгодный контракт. Однако Герасимов оставался верен Барнаулу, но в этом сезоне вышло не все так удачно. Команда за несколько туров до завершения чемпионата Суперлиги занимает последнее, 14-е место в таблице.

Александр Герасимов родился 10 декабря 1979 года. В послужном списке — чемпионство в молодежной лиге ВТБ с "ЦСКА-Юниором" и "Химками-2", чемпионство и медали в ДЮБЛ. В свой первый сезон Герасимов был признан лучшим тренером Единой молодежной лиги ВТБ и стал чемпионом ДЮБЛ как ассистент тренера.