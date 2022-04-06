«Победа» начнёт летать из Барнаула во Внуково вместо Шереметьево

С 8 апреля 2022 года авиакомпания «Победа» переводит программу полётов из московского аэропорта Шереметьево во Внуково, сообщается на сайте Барнаульского аэропорта.

Рейсы по-прежнему будут выполняться ежедневно на Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажиров.

Время прилёта и вылета также не изменилось: вылет из Москвы состоится в 20:45, прилёт в Барнаул на следующие сутки в 05:00, вылет из Барнаула в 05:45, прилёт в Москву — в 06:10.

Продажа билетов во Внуково уже открыта. Их стоимость — от 6 099 рублей в один конец.

Напомним, с 9 апреля Россия отменяет антиковидные ограничения на авиасообщение с 52 странами — чартерные и регулярные рейсы будут возобновлены. В список вошли Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие государства.