Пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота
Вначале она переводила деньги, чтобы пополнить кошелек, а потом - чтобы их снять
28 июля 2025, 14:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 74-летнюю жительницу Бийска, в итоге она в течение года переводила деньги на электронную платформу инвестиционного проекта, сообщает региональное МВД.
«В августе 2024 года пенсионерке поступил звонок в мессенджере. Девушка предложила заработать на инвестировании в разработку золотоносных месторождений, гарантировав стабильный доход. Пожилая женщина решила стать партнером организации и внесла за два месяца больше 500 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.
Когда бийчанка захотела вывести деньги, ей заявили, что необходимо внести "депозит". В итоге она пополнила свой электронный счет еще на 600 тысяч рублей.
В какой-то момент женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Ранее другая пенсионерка из Бийска перевела мошенникам более 4 млн рублей, пытаясь заменить счетчик.
14:58:47 28-07-2025
Какая предприимчивая однако. Ох, бабки жажда наживы даже на закате пути земного разум затмевает. Как-будто 2 века себе отмерила.))))
15:14:42 28-07-2025
судя по фото ей пальцы выкручивали.
15:18:19 28-07-2025
У жены неродная тетя 93 года копит деньги. Родственников не осталось. Все деньги и квартира не приватизированная перейдут государству. Но копить надо дальше.
15:43:24 28-07-2025
Гость (15:18:19 28-07-2025) У жены неродная тетя 93 года копит деньги. Родственников не ... А точнее тому, кто распределяет такие квартиры и деньги.
16:34:29 28-07-2025
Гость (15:18:19 28-07-2025) У жены неродная тетя 93 года копит деньги. Родственников не ... А как зовут тётку? Может женится?
15:50:00 28-07-2025
Я просто поражаюсь от таких новостей, банки и банкоматы не грабят, а вот бабушек с такими сложными схемами вымогательства, диво даешься...
То ли фильмы голли уда не смотрят
16:23:43 28-07-2025
Видимо бабки помнят фразу Лёни Голубкова - "Я не халявщик, я партнёр!"
22:03:32 28-07-2025
Ей бы до когуа дней этого миллиона хватило
09:14:41 29-07-2025
А где провоохранительные органы??? Че то про их работу совсем ни чего не слышно. Слышно как там обманули как тут надули. А как раскрыли и поймали ни одного сообщения!