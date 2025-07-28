Пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота

Вначале она переводила деньги, чтобы пополнить кошелек, а потом - чтобы их снять

28 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 74-летнюю жительницу Бийска, в итоге она в течение года переводила деньги на электронную платформу инвестиционного проекта, сообщает региональное МВД.

«В августе 2024 года пенсионерке поступил звонок в мессенджере. Девушка предложила заработать на инвестировании в разработку золотоносных месторождений, гарантировав стабильный доход. Пожилая женщина решила стать партнером организации и внесла за два месяца больше 500 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Когда бийчанка захотела вывести деньги, ей заявили, что необходимо внести "депозит". В итоге она пополнила свой электронный счет еще на 600 тысяч рублей.

В какой-то момент женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

