Пенсионерка из Бийска потеряла больше 1 млн рублей, вложившись в добычу золота

Вначале она переводила деньги, чтобы пополнить кошелек, а потом - чтобы их снять

28 июля 2025, 14:40, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае мошенники обманули 74-летнюю жительницу Бийска, в итоге она в течение года переводила деньги на электронную платформу инвестиционного проекта, сообщает региональное МВД.

«В августе 2024 года пенсионерке поступил звонок в мессенджере. Девушка предложила заработать на инвестировании в разработку золотоносных месторождений, гарантировав стабильный доход. Пожилая женщина решила стать партнером организации и внесла за два месяца больше 500 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

Когда бийчанка захотела вывести деньги, ей заявили, что необходимо внести "депозит". В итоге она пополнила свой электронный счет еще на 600 тысяч рублей.

В какой-то момент женщина поняла, что ее обманули мошенники и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее другая пенсионерка из Бийска перевела мошенникам более 4 млн рублей, пытаясь заменить счетчик.

Бийск Мошенники

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

14:58:47 28-07-2025

Какая предприимчивая однако. Ох, бабки жажда наживы даже на закате пути земного разум затмевает. Как-будто 2 века себе отмерила.))))

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:42 28-07-2025

судя по фото ей пальцы выкручивали.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:18:19 28-07-2025

У жены неродная тетя 93 года копит деньги. Родственников не осталось. Все деньги и квартира не приватизированная перейдут государству. Но копить надо дальше.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:24 28-07-2025

Гость (15:18:19 28-07-2025) У жены неродная тетя 93 года копит деньги. Родственников не ... А точнее тому, кто распределяет такие квартиры и деньги.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:34:29 28-07-2025

Гость (15:18:19 28-07-2025) У жены неродная тетя 93 года копит деньги. Родственников не ... А как зовут тётку? Может женится?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Абсурд

15:50:00 28-07-2025

Я просто поражаюсь от таких новостей, банки и банкоматы не грабят, а вот бабушек с такими сложными схемами вымогательства, диво даешься...
То ли фильмы голли уда не смотрят

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:23:43 28-07-2025

Видимо бабки помнят фразу Лёни Голубкова - "Я не халявщик, я партнёр!"

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:03:32 28-07-2025

Ей бы до когуа дней этого миллиона хватило

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:41 29-07-2025

А где провоохранительные органы??? Че то про их работу совсем ни чего не слышно. Слышно как там обманули как тут надули. А как раскрыли и поймали ни одного сообщения!

  0 Нравится
Ответить
