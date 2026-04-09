На Алтае работница салона связи не позволила пенсионерке перевести аферистам еще 100 тысяч

Все началось с того, что в мессенджере позвонил неизвестный и представился курьером службы доставки

09 апреля 2026, 11:00, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 61-летняя жительница Алейска попалась на уловки мошенников и пополнила их счет на 136 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.

«В мессенджере позвонил неизвестный, который представился курьером службы доставки и сказал, что пришла посылка. Для получения необходимо назвать код из СМС-сообщения. Пенсионерка выполнила требование», — рассказали в ведомстве.

Затем позвонила "сотрудница полиции" и убедила пенсионерку в том, что ранее она общалась с мошенниками и теперь на ее имя оформлена доверенность на гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

На следующий день с женщиной связался "работник Центробанка" и заявил, что все сбережения необходимо перевести на "безопасный счет".

Пенсионерка перевела по указанным реквизитам 136 тысяч рублей. Затем сняла еще 100 тысяч рублей и пришла в салон сотовой связи. Однако одна из сотрудниц отговорила женщину от перевода денег и сообщила в полицию.

