На Алтае работница салона связи не позволила пенсионерке перевести аферистам еще 100 тысяч
Все началось с того, что в мессенджере позвонил неизвестный и представился курьером службы доставки
09 апреля 2026, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае 61-летняя жительница Алейска попалась на уловки мошенников и пополнила их счет на 136 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
«В мессенджере позвонил неизвестный, который представился курьером службы доставки и сказал, что пришла посылка. Для получения необходимо назвать код из СМС-сообщения. Пенсионерка выполнила требование», — рассказали в ведомстве.
Затем позвонила "сотрудница полиции" и убедила пенсионерку в том, что ранее она общалась с мошенниками и теперь на ее имя оформлена доверенность на гражданина одной из стран ближнего зарубежья.
На следующий день с женщиной связался "работник Центробанка" и заявил, что все сбережения необходимо перевести на "безопасный счет".
Пенсионерка перевела по указанным реквизитам 136 тысяч рублей. Затем сняла еще 100 тысяч рублей и пришла в салон сотовой связи. Однако одна из сотрудниц отговорила женщину от перевода денег и сообщила в полицию.
Ранее в Алтайском крае банковский работник спас пенсионерку от мошенников. Сотрудник заметил подозрительные действия женщины, которая выполняла указания аферистов.
--- да нормально пенсионерки живут