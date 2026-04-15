Мошенники дважды не смогли обмануть пенсионера из Барнаула, хоть и попали "в самую цель"
Мужчине звонили различные "сотрудники органов государственной власти" и отправляли ему сообщения
15 апреля 2026, 11:23, ИА Амител
В Алтайском крае 69-летний житель Барнаула дважды распознал обман мошенников и не попался на их уловки, сообщает региональное МВД.
Первая история произошла два года назад перед Новым годом. Пенсионеру позвонили в мессенджере и предложили продлить медицинский полис, при этом попросили назвать код из СМС.
«Далее поочередно звонили различные сотрудники органов государственной власти и отправляли сообщения. Мужчина догадался, что беседовал с мошенниками и оперативно заблокировал свой аккаунт на госуслугах», — рассказали в ведомстве.
Вторая история произошла накануне.
«Аферисты опять позвонили в мессенджере и сообщили о доставке посылки на его имя и попали в самую цель. Мужчина как раз ожидал посылку», — отметили в МВД.
Мошенник предложил отправить посылку через курьера и попросил назвать пришедший в СМС код. Потом позвонила женщина и заявила, что взломана его учетная запись на портале "Госуслуги".
После этого с пенсионером связался "сотрудник Росфинмониторинга" и сказал, что на него оформлена фиктивная доверенность, предоставляющая право на широкий спектр услуг, который теперь нужно заблокировать.
Однако и во второй раз мошенникам не получилось обмануть пенсионера.
11:25:43 15-04-2026
И об этом пенсионер заявил в МВД. А МВД заявило в СМИ.
11:28:36 15-04-2026
Я так понимаю что звонят теперь исключительно в Максе?
Ну а где еще можно звонить? Остальные то заблокированы.
13:02:50 15-04-2026
Гость (11:28:36 15-04-2026) Я так понимаю что звонят теперь исключительно в Максе?Ну... По обычной связи звонят
13:59:19 15-04-2026
Гость (11:28:36 15-04-2026) Я так понимаю что звонят теперь исключительно в Максе?Ну... Шутник.
12:09:20 15-04-2026
Мужчина догадался, что беседовал с мошенниками и оперативно заблокировал свой аккаунт на госуслугах», - рассказали в ведомстве.................Потом позвонила женщина и заявила, что взломана его учетная запись на портале "Госуслуги".///////
Деду удалось спастись, потому что закрыл Госуслуги. Рабочий способ защиты от мошенников.