Мошенники дважды не смогли обмануть пенсионера из Барнаула, хоть и попали "в самую цель"

Мужчине звонили различные "сотрудники органов государственной власти" и отправляли ему сообщения

15 апреля 2026, 11:23, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
В Алтайском крае 69-летний житель Барнаула дважды распознал обман мошенников и не попался на их уловки, сообщает региональное МВД.

Первая история произошла два года назад перед Новым годом. Пенсионеру позвонили в мессенджере и предложили продлить медицинский полис, при этом попросили назвать код из СМС.

«Далее поочередно звонили различные сотрудники органов государственной власти и отправляли сообщения. Мужчина догадался, что беседовал с мошенниками и оперативно заблокировал свой аккаунт на госуслугах», — рассказали в ведомстве.

Вторая история произошла накануне.

«Аферисты опять позвонили в мессенджере и сообщили о доставке посылки на его имя и попали в самую цель. Мужчина как раз ожидал посылку», — отметили в МВД.

Мошенник предложил отправить посылку через курьера и попросил назвать пришедший в СМС код. Потом позвонила женщина и заявила, что взломана его учетная запись на портале "Госуслуги".

После этого с пенсионером связался "сотрудник Росфинмониторинга" и сказал, что на него оформлена фиктивная доверенность, предоставляющая право на широкий спектр услуг, который теперь нужно заблокировать.

Однако и во второй раз мошенникам не получилось обмануть пенсионера.

Комментарии 5

Гость

11:25:43 15-04-2026

И об этом пенсионер заявил в МВД. А МВД заявило в СМИ.

Гость

11:28:36 15-04-2026

Я так понимаю что звонят теперь исключительно в Максе?
Ну а где еще можно звонить? Остальные то заблокированы.

Гость

13:02:50 15-04-2026

Гость (11:28:36 15-04-2026) Я так понимаю что звонят теперь исключительно в Максе?Ну... По обычной связи звонят

Гость

13:59:19 15-04-2026

Гость (11:28:36 15-04-2026) Я так понимаю что звонят теперь исключительно в Максе?Ну... Шутник.

Гость

12:09:20 15-04-2026

Мужчина догадался, что беседовал с мошенниками и оперативно заблокировал свой аккаунт на госуслугах», - рассказали в ведомстве.................Потом позвонила женщина и заявила, что взломана его учетная запись на портале "Госуслуги".///////
Деду удалось спастись, потому что закрыл Госуслуги. Рабочий способ защиты от мошенников.

