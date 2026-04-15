Мошенники дважды не смогли обмануть пенсионера из Барнаула, хоть и попали "в самую цель"

Мужчине звонили различные "сотрудники органов государственной власти" и отправляли ему сообщения

15 апреля 2026, 11:23, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае 69-летний житель Барнаула дважды распознал обман мошенников и не попался на их уловки, сообщает региональное МВД.

Первая история произошла два года назад перед Новым годом. Пенсионеру позвонили в мессенджере и предложили продлить медицинский полис, при этом попросили назвать код из СМС.

«Далее поочередно звонили различные сотрудники органов государственной власти и отправляли сообщения. Мужчина догадался, что беседовал с мошенниками и оперативно заблокировал свой аккаунт на госуслугах», — рассказали в ведомстве.

Вторая история произошла накануне.

«Аферисты опять позвонили в мессенджере и сообщили о доставке посылки на его имя и попали в самую цель. Мужчина как раз ожидал посылку», — отметили в МВД.

Мошенник предложил отправить посылку через курьера и попросил назвать пришедший в СМС код. Потом позвонила женщина и заявила, что взломана его учетная запись на портале "Госуслуги".

После этого с пенсионером связался "сотрудник Росфинмониторинга" и сказал, что на него оформлена фиктивная доверенность, предоставляющая право на широкий спектр услуг, который теперь нужно заблокировать.

Однако и во второй раз мошенникам не получилось обмануть пенсионера.

