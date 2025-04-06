В Хакасии из-за урагана пострадали более 30 человек

Среди травмированных один ребенок

06 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: официальный Telegram-канал главы Республики Хакасия

В Хакасии из-за урагана с травмами различной тяжести в медучреждения обратились 32 человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

"Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что медицинскую помощь в полном объеме оказывают всем пациентам. Все медучреждения работают в режиме повышенной готовности, Минздрав взял ситуацию на особый контроль.

Напомним, накануне на территории Хакасии, а также в Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях прошел ураганный ветер с порывами до 33 м/с.

В Алтайском крае 4 и 5 апреля бушевал шквалистый ветер до 30 м/с. Мэр Барнаула Вячеслав Франк ввел в городе режим повышенной готовности.

Порывистый ветер повалил ветки и остановку в Бийске. В центре Барнаула порывистый ветер сорвал вывеску ломбарда. В Завьяловском районе Алтайского края сильный ветер сорвал крышу с Дома культуры в селе Чернавка. Обломки кровли разлетелись по территории, приземлившись на землю и дерево.