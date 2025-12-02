На Алтае водитель, сдавая назад, сбил десятилетнего мальчика

Пострадавший с травмами госпитализирован

02 декабря 2025, 11:30, ИА Амител

ДТП в Майме / Фото: МВД по Республике Алтай

В селе Майма Республики Алтай произошло серьезное ДТП с участием ребенка. 29 ноября около 15:30 26-летний водитель Toyota Camry из Горно-Алтайска, сдавая задним ходом с придомовой территории на улице Алтайской, не убедился в безопасности маневра и сбил десятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Пострадавший ребенок, местный житель, получил ушибы и травмы средней тяжести. Его экстренно госпитализировали в республиканскую больницу для оказания медицинской помощи.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью. Полиция продолжает разбирательство в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Косихинском районе Алтайского края произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Авария случилась 19 ноября в 14:15 на 262-м километре Чуйского тракта, где столкнулись Subaru Forester и Nissan Juke.