В Москве няня ошпарила ребенка кипятком и подралась с котом, защищающим юного хозяина

Женщина угрожала, что добьется усыпления питомца

12 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Кот, защитивший маленького хозяина / Фото: Baza
Кот, защитивший маленького хозяина / Фото: Baza

В Москве расследуют инцидент с няней, которая, по словам родителей, травмировала ребенка и покалечила домашнего кота. Об этом сообщает "База".

По словам москвички Натальи, все произошло, когда она ненадолго ушла на занятия в автошколу, оставив двухлетнего сына с 40-летней няней Марией. Спустя полчаса женщина позвонила хозяйке, сообщив, что квартира в крови. Вернувшись домой, мать обнаружила плачущего ребенка и кота с переломом хвоста и выбитым клыком.

Как выяснилось, няня ошпарила малыша во время купания. На крик прибежал кот, после чего между женщиной и животным произошла ссора. В ходе конфликта няня получила перелом пальца, а животное – множественные травмы.

По словам матери, после случившегося женщина начала угрожать, заявив, что добьется усыпления кота. Няню уволили, семья восстанавливается после произошедшего. Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услугами частных бебиситтеров.

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

12:45:16 12-10-2025

Наказать няню за жестокое обращение с ребенком и котом!

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:54:09 12-10-2025

Хороший кис!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:40:11 12-10-2025

Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услугами частных бебиситтеров...

Правильно . Таким Наташам нужно пользоваться только государственными бебиситерами (детскими домами)
Родила, получила призовые и в дет.дом.
А сама иди на шофёрку учись.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:58 12-10-2025

Гость (13:40:11 12-10-2025) Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услуга... Почему на шоферку?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:12 12-10-2025

Гость (14:26:58 12-10-2025) Почему на шоферку? ... А там личный опыт играет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:25:34 13-10-2025

Гость (13:40:11 12-10-2025) Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услуга... Что у вас в голове???
Если женщина родила ребёнка (отмечу что не новорожденного) ей вообще никуда нельзя выйти из дома? До какого возраста по вашему экспертному мнению?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:40:55 12-10-2025

Кота усыпить уколами! Животное не должно нападать на человека.

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:10 13-10-2025

Гость (19:40:55 12-10-2025) Кота усыпить уколами! Животное не должно нападать на человек... А взрослая женщина на без защитного ребёнка может нападать по вашей логике?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:44 12-10-2025

Тварь, тебя саму усыпить нужно! Ребёнка обожгла, кота искалечила - изверг просто! В суд однозначно! Котеечка молодец, ребенка защищал как мог от этой "непоймикого".

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
смешно. Давно уже не смешно

08:36:26 13-10-2025

ну на хрен мне такая Россия, где бибибсептеры. За что воевать, за что умирать???

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:21 13-10-2025

смешно. Давно уже не смешно (08:36:26 13-10-2025) За что воевать, за что умирать?. Много навоевался наумирался?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:52:38 13-10-2025

кот в предыдущей жизни служил под бахмутом

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:35:18 13-10-2025

кот - телохранитель, как Кевин Костнер.
Уважение!!!
поправляйся, котейка, от ранения!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:47 13-10-2025

хэпи бэби....

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:53 13-10-2025

Мало ли почему ребёнок закричал, у матери что ли не кричит никогда? Злого умысла не было. А кот проявил агрессию к человеку, поэтому должен быть усыплён. Из-за него весь сыр-бор, так что в расход, на выбраковку.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:21 13-10-2025

Завтра набросится на хозяйку, если вдруг у неё ребёнок закричит. Мало ли что у кота в голове. Животное не должно принимать таких решений, поэтому ради безопасности самих родителей и ребёнка - только усыпление.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

23:13:50 24-10-2025

Котик умничка, заступился за малыша, это придурковатую няню надо усыплять

  1 Нравится
Ответить
