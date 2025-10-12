В Москве няня ошпарила ребенка кипятком и подралась с котом, защищающим юного хозяина

Женщина угрожала, что добьется усыпления питомца

12 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Кот, защитивший маленького хозяина / Фото: Baza

В Москве расследуют инцидент с няней, которая, по словам родителей, травмировала ребенка и покалечила домашнего кота. Об этом сообщает "База".

По словам москвички Натальи, все произошло, когда она ненадолго ушла на занятия в автошколу, оставив двухлетнего сына с 40-летней няней Марией. Спустя полчаса женщина позвонила хозяйке, сообщив, что квартира в крови. Вернувшись домой, мать обнаружила плачущего ребенка и кота с переломом хвоста и выбитым клыком.

Как выяснилось, няня ошпарила малыша во время купания. На крик прибежал кот, после чего между женщиной и животным произошла ссора. В ходе конфликта няня получила перелом пальца, а животное – множественные травмы.

По словам матери, после случившегося женщина начала угрожать, заявив, что добьется усыпления кота. Няню уволили, семья восстанавливается после произошедшего. Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услугами частных бебиситтеров.