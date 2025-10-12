В Москве няня ошпарила ребенка кипятком и подралась с котом, защищающим юного хозяина
Женщина угрожала, что добьется усыпления питомца
12 октября 2025, 12:30, ИА Амител
В Москве расследуют инцидент с няней, которая, по словам родителей, травмировала ребенка и покалечила домашнего кота. Об этом сообщает "База".
По словам москвички Натальи, все произошло, когда она ненадолго ушла на занятия в автошколу, оставив двухлетнего сына с 40-летней няней Марией. Спустя полчаса женщина позвонила хозяйке, сообщив, что квартира в крови. Вернувшись домой, мать обнаружила плачущего ребенка и кота с переломом хвоста и выбитым клыком.
Как выяснилось, няня ошпарила малыша во время купания. На крик прибежал кот, после чего между женщиной и животным произошла ссора. В ходе конфликта няня получила перелом пальца, а животное – множественные травмы.
По словам матери, после случившегося женщина начала угрожать, заявив, что добьется усыпления кота. Няню уволили, семья восстанавливается после произошедшего. Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услугами частных бебиситтеров.
12:45:16 12-10-2025
Наказать няню за жестокое обращение с ребенком и котом!
12:54:09 12-10-2025
Хороший кис!
13:40:11 12-10-2025
Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услугами частных бебиситтеров...
Правильно . Таким Наташам нужно пользоваться только государственными бебиситерами (детскими домами)
Родила, получила призовые и в дет.дом.
А сама иди на шофёрку учись.
14:26:58 12-10-2025
Гость (13:40:11 12-10-2025) Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услуга... Почему на шоферку?
19:07:12 12-10-2025
Гость (14:26:58 12-10-2025) Почему на шоферку? ... А там личный опыт играет.
10:25:34 13-10-2025
Гость (13:40:11 12-10-2025) Наталья отметила, что впредь не намерена пользоваться услуга... Что у вас в голове???
Если женщина родила ребёнка (отмечу что не новорожденного) ей вообще никуда нельзя выйти из дома? До какого возраста по вашему экспертному мнению?
19:40:55 12-10-2025
Кота усыпить уколами! Животное не должно нападать на человека.
10:24:10 13-10-2025
Гость (19:40:55 12-10-2025) Кота усыпить уколами! Животное не должно нападать на человек... А взрослая женщина на без защитного ребёнка может нападать по вашей логике?
23:41:44 12-10-2025
Тварь, тебя саму усыпить нужно! Ребёнка обожгла, кота искалечила - изверг просто! В суд однозначно! Котеечка молодец, ребенка защищал как мог от этой "непоймикого".
08:36:26 13-10-2025
ну на хрен мне такая Россия, где бибибсептеры. За что воевать, за что умирать???
10:24:21 13-10-2025
смешно. Давно уже не смешно (08:36:26 13-10-2025) За что воевать, за что умирать?. Много навоевался наумирался?
08:52:38 13-10-2025
кот в предыдущей жизни служил под бахмутом
09:35:18 13-10-2025
кот - телохранитель, как Кевин Костнер.
Уважение!!!
поправляйся, котейка, от ранения!
11:22:47 13-10-2025
хэпи бэби....
13:04:53 13-10-2025
Мало ли почему ребёнок закричал, у матери что ли не кричит никогда? Злого умысла не было. А кот проявил агрессию к человеку, поэтому должен быть усыплён. Из-за него весь сыр-бор, так что в расход, на выбраковку.
13:18:21 13-10-2025
Завтра набросится на хозяйку, если вдруг у неё ребёнок закричит. Мало ли что у кота в голове. Животное не должно принимать таких решений, поэтому ради безопасности самих родителей и ребёнка - только усыпление.
23:13:50 24-10-2025
Котик умничка, заступился за малыша, это придурковатую няню надо усыплять