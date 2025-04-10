В России начали массово закрываться китайские автосалоны

За три месяца 2025 года закрылось больше шоурумов, чем за весь 2023-й

10 апреля 2025, 18:00, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

С января по март 2025 года в России закрылось 213 китайских автосалонов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (67 салонов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Газпромбанк автолизинг".

"В отличие от прежних двух лет, в первом квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов. За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в первом квартале 2024-го (67 салонов)", – говорится в исследовании.

Больше всего автосалонов закрыли производители марок Bestune, Kaiyi и DFM. В десятку брендов по числу прекративших работу салонов впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.

Отмечается, что главные китайские производители по-прежнему сохраняют лидерские позиции. Например, Chery продолжает возглавлять список с 206 действующими салонами, второе место занял бренд Geely (199), а третье – Changan (200).