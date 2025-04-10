В России начали массово закрываться китайские автосалоны
За три месяца 2025 года закрылось больше шоурумов, чем за весь 2023-й
10 апреля 2025, 18:00, ИА Амител
С января по март 2025 года в России закрылось 213 китайских автосалонов, что в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (67 салонов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование "Газпромбанк автолизинг".
"В отличие от прежних двух лет, в первом квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов. За три месяца было закрыто 213 шоурумов. Это больше, чем за весь 2023 год (187 локаций) и в три с лишним раза больше, чем в первом квартале 2024-го (67 салонов)", – говорится в исследовании.
Больше всего автосалонов закрыли производители марок Bestune, Kaiyi и DFM. В десятку брендов по числу прекративших работу салонов впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и LiAuto.
Отмечается, что главные китайские производители по-прежнему сохраняют лидерские позиции. Например, Chery продолжает возглавлять список с 206 действующими салонами, второе место занял бренд Geely (199), а третье – Changan (200).
18:04:26 10-04-2025
Хватит жить как попало ...
18:08:00 10-04-2025
чей следующий автопром ждем? Иран?
20:28:46 10-04-2025
Гость (18:08:00 10-04-2025) чей следующий автопром ждем? Иран?... Индия.
18:22:00 10-04-2025
так люди думать начали и слава богу.
вот эти зехеры под пятьсот кобыл, на них где ездить? нет, может я что-то пропустил и у нас немецкие автобаны появились, где под двести поливать можно.
эти всякие ли-али, с телевизором из кухни на приборной панели, с чудным миксом из электрички и турбированного двигателя в полторашку.
может в китае это как экран у телефона заменить, но здесь не так.
всегда было, что есть деньги бери лексус, с деньгами не очень, значит бери тойоту.
и нечего ерундой заниматься.
11:26:54 11-04-2025
Гость (18:22:00 10-04-2025) так люди думать начали и слава богу.вот эти зехеры под п... "всегда было, что есть деньги бери лексус, с деньгами не очень, значит бери тойоту.
и нечего ерундой заниматься."+5
самое главное их потом продать можно дороже, чем покупал ... через несколько лет использования))))
18:52:18 10-04-2025
Скоро выбор будет между Гранатой и Вестой
20:14:36 10-04-2025
Гость (18:52:18 10-04-2025) Скоро выбор будет между Гранатой и Вестой... Когда будет выбор только между грантой и вестой. Они ещё в цене вырастут раз так в несколько
19:11:10 10-04-2025
Информация подана по всепропальщическому сценарию.
Открылось новых салонов больше чем закрылось старых.
Идет прирост количества автосалонов.
20:12:12 10-04-2025
Кому в голову пришло пришпандорить планшет в авто... Дикая идея...
09:24:05 11-04-2025
.... (20:12:12 10-04-2025) Кому в голову пришло пришпандорить планшет в авто... Дикая и... А чё еще в вечных пробках делах, только вчера в пробке на Новом рынке в соседней полосе Мамаша за рулем и ребенок рядом, в мультики "втыкали"))))
20:38:35 10-04-2025
Это хорошо или плохо?
22:40:04 10-04-2025
Эти просто так не убегают...
Что-то знают!?
Какой-то инсайдерской информацией обладают...!?
Многие на ближайшее время поговаривают на какое-то обострение...!
10:00:36 11-04-2025
Китайское ведро это как клеймо лоха, сразу видно в потоке
14:59:51 11-04-2025
Думаю причина одна: просто не целесообразно в одном городе делать несколько представителей, потому что получается, что они сами с собой конкурируют, вынуждены снижать цены. От этого теряет и производитель и дилер. Поэтому думаю просто закрыли лишние. А продажи китайцев не падают. Выбора то сильно нет. К нормальным маркам не подступишься