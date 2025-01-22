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В России стали в два раза чаще закрываться автосалоны китайских брендов

Эксперты связывают это с плохими продажами из-за высокой конкуренции

22 января 2025, 16:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com / CHUTTERSNAP
Автомобиль / Фото: unsplash.com / CHUTTERSNAP

Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в России в 2024 году увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на аналитиков компаний "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю".

"Аналитики отмечают, что чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. Но нередко на этом настаивал дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов", – сообщает издание.

Отмечается, что при этом в России стали реже открываться автосалоны китайских марок. По сравнению с 2023 годом в 2024-м показатель снизился почти в 1,5 раза – свою работу начали 964 точки.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков связал закрытие шоурумов с плохими продажами из-за высокой конкуренции. По мнению эксперта, рынку не нужно столько автосалонов. Директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин считает, что в 2025 году конкуренция среди дилерских центров станет еще острее.

бизнес Авто

Комментарии 13

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Гость

16:02:15 22-01-2025

кажется до кого-то стало доходить...

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Гость

16:14:26 22-01-2025

Скажу честно, ни разу не заходил в автосалон китайских брендов. И даже не рассматриваю такие варианты. И не потому что я китаефоб, собираемая в Китае электроника вполне заслужила доверие. А с автомобилями они сами виноваты, поставляли гниющее и опасное барахло без сервисной поддержки. Теперь авторитет нужно годами завоевывать, предлагая надёжные, безопасные, комфортабельные, ремонтопригодные автомобили по доступным ценам, которые можно бы было продать впоследствии. Но это не про китай

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Гость

09:03:54 23-01-2025

Гость (16:14:26 22-01-2025) Скажу честно, ни разу не заходил в автосалон китайских бренд... Вот это честность. Прямо валит на повал. Ну понятное дело, туда заходят те, кто новую машину присматривает, а не надежную таетку которая еще походит.

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Гость

16:19:48 22-01-2025

Даже как то интересно стало. И с кем же китайцы конкурируют на обложенном со всех сторон рынке РФ? С Автовазом?! Дык на автовазе буквально недавно жаловались на то что не могут конкурировать с китайским автопромом.

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Гость

16:24:58 22-01-2025

прочухали люди, что ексид за 4.5 единицы это одно, а rx 17-18 гг, в те же деньги это совершенно другое.
ладно бы эти китайцы за 2 единицы в жиру стояли, но стоят они как нормальная 5летняя японка, на которой еще ездить и ездить и потом продать нормально можно

дизайн у китайцев тоже мягко говоря на любителя, телевизор из кухни на приборной панели не всем нравится.

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Гость

16:57:49 22-01-2025

Как бы то ни было, 70% проданных автомобилей в Китае именно китайских брендов. Остальные 30% скромно между собой делят японские, корейские и европейские производители. Вряд ли совсем уж плохие автомобили покупали так массово. А то что они дорогие, так это вопрос не цене а к заработкам.
Помнится в начале 90-х те же самые "песни" пели про корейский автопром.

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Гость

09:26:00 23-01-2025

Гость (16:57:49 22-01-2025) Как бы то ни было, 70% проданных автомобилей в Китае именно ... 64% - Катайцы; 31% - Лада; 1% - Тойота; 3% - Корея; 1% - Бнв. Никакие не 70. И остальные забирает Лада, которую ты почему-то просто опустил за скобки. По сути рынок новых автомобилей представлен двумя лагерями - Лада и Китай, остальное погрешность.

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Кхм...

19:06:33 22-01-2025

"Конкуренция", ага. Мы вам верим.

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Гость

22:10:28 22-01-2025

Конкуренция! Голосуем рублём, товарищи!!!

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Гость

07:17:36 23-01-2025

из-за высокой конкуренции --- интересно, а снижать цены, чтобы победить конкурентов, не пробовали?

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гость

08:41:06 23-01-2025

Гость (07:17:36 23-01-2025) из-за высокой конкуренции --- интересно, а снижать цены, что... это как с квартирами , мечтать не вредно ,никто вам не будет снижать цены

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Гость

09:31:00 23-01-2025

гость (08:41:06 23-01-2025) это как с квартирами , мечтать не вредно ,никто вам не будет... никто вам -- так мы не закрываемся, это надо им, а не нам

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Гость

09:33:18 23-01-2025

Гость (09:26:00 23-01-2025) 64% - Катайцы; 31% - Лада; 1% - Тойота; 3% - Корея; 1% - Бнв... Я говорю про продажи автомобилей в Китае а не в РФ. У такого ведра как лада, на китайском рынке нет никаких шансов.

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