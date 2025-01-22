В России стали в два раза чаще закрываться автосалоны китайских брендов

Эксперты связывают это с плохими продажами из-за высокой конкуренции

22 января 2025, 16:00, ИА Амител

Автомобиль / Фото: unsplash.com / CHUTTERSNAP

Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в России в 2024 году увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на аналитиков компаний "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю".

"Аналитики отмечают, что чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. Но нередко на этом настаивал дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов", – сообщает издание.

Отмечается, что при этом в России стали реже открываться автосалоны китайских марок. По сравнению с 2023 годом в 2024-м показатель снизился почти в 1,5 раза – свою работу начали 964 точки.

Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков связал закрытие шоурумов с плохими продажами из-за высокой конкуренции. По мнению эксперта, рынку не нужно столько автосалонов. Директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин считает, что в 2025 году конкуренция среди дилерских центров станет еще острее.