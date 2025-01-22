В России стали в два раза чаще закрываться автосалоны китайских брендов
Эксперты связывают это с плохими продажами из-за высокой конкуренции
22 января 2025, 16:00, ИА Амител
Количество закрытий шоурумов китайских автобрендов в России в 2024 году увеличилось в 2,4 раза, до 449 точек. Об этом сообщает "Ъ" со ссылкой на аналитиков компаний "Газпромбанк Автолизинг" и "АвтоБизнесРевю".
"Аналитики отмечают, что чаще всего дилеры сами разрывали контракты, не сумев получить прибыль. Но нередко на этом настаивал дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов", – сообщает издание.
Отмечается, что при этом в России стали реже открываться автосалоны китайских марок. По сравнению с 2023 годом в 2024-м показатель снизился почти в 1,5 раза – свою работу начали 964 точки.
Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков связал закрытие шоурумов с плохими продажами из-за высокой конкуренции. По мнению эксперта, рынку не нужно столько автосалонов. Директор по развитию и продажам "Авто.ру Бизнес" Даниил Шкурыгин считает, что в 2025 году конкуренция среди дилерских центров станет еще острее.
16:02:15 22-01-2025
кажется до кого-то стало доходить...
16:14:26 22-01-2025
Скажу честно, ни разу не заходил в автосалон китайских брендов. И даже не рассматриваю такие варианты. И не потому что я китаефоб, собираемая в Китае электроника вполне заслужила доверие. А с автомобилями они сами виноваты, поставляли гниющее и опасное барахло без сервисной поддержки. Теперь авторитет нужно годами завоевывать, предлагая надёжные, безопасные, комфортабельные, ремонтопригодные автомобили по доступным ценам, которые можно бы было продать впоследствии. Но это не про китай
09:03:54 23-01-2025
Гость (16:14:26 22-01-2025) Скажу честно, ни разу не заходил в автосалон китайских бренд... Вот это честность. Прямо валит на повал. Ну понятное дело, туда заходят те, кто новую машину присматривает, а не надежную таетку которая еще походит.
16:19:48 22-01-2025
Даже как то интересно стало. И с кем же китайцы конкурируют на обложенном со всех сторон рынке РФ? С Автовазом?! Дык на автовазе буквально недавно жаловались на то что не могут конкурировать с китайским автопромом.
16:24:58 22-01-2025
прочухали люди, что ексид за 4.5 единицы это одно, а rx 17-18 гг, в те же деньги это совершенно другое.
ладно бы эти китайцы за 2 единицы в жиру стояли, но стоят они как нормальная 5летняя японка, на которой еще ездить и ездить и потом продать нормально можно
дизайн у китайцев тоже мягко говоря на любителя, телевизор из кухни на приборной панели не всем нравится.
16:57:49 22-01-2025
Как бы то ни было, 70% проданных автомобилей в Китае именно китайских брендов. Остальные 30% скромно между собой делят японские, корейские и европейские производители. Вряд ли совсем уж плохие автомобили покупали так массово. А то что они дорогие, так это вопрос не цене а к заработкам.
Помнится в начале 90-х те же самые "песни" пели про корейский автопром.
09:26:00 23-01-2025
Гость (16:57:49 22-01-2025) Как бы то ни было, 70% проданных автомобилей в Китае именно ... 64% - Катайцы; 31% - Лада; 1% - Тойота; 3% - Корея; 1% - Бнв. Никакие не 70. И остальные забирает Лада, которую ты почему-то просто опустил за скобки. По сути рынок новых автомобилей представлен двумя лагерями - Лада и Китай, остальное погрешность.
19:06:33 22-01-2025
"Конкуренция", ага. Мы вам верим.
22:10:28 22-01-2025
Конкуренция! Голосуем рублём, товарищи!!!
07:17:36 23-01-2025
из-за высокой конкуренции --- интересно, а снижать цены, чтобы победить конкурентов, не пробовали?
08:41:06 23-01-2025
Гость (07:17:36 23-01-2025) из-за высокой конкуренции --- интересно, а снижать цены, что... это как с квартирами , мечтать не вредно ,никто вам не будет снижать цены
09:31:00 23-01-2025
гость (08:41:06 23-01-2025) это как с квартирами , мечтать не вредно ,никто вам не будет... никто вам -- так мы не закрываемся, это надо им, а не нам
09:33:18 23-01-2025
Гость (09:26:00 23-01-2025) 64% - Катайцы; 31% - Лада; 1% - Тойота; 3% - Корея; 1% - Бнв... Я говорю про продажи автомобилей в Китае а не в РФ. У такого ведра как лада, на китайском рынке нет никаких шансов.