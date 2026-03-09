В России введут новый жесткий ГОСТ на энергетики

Стандарт ограничит содержание тонизирующих веществ и сахара, а также расширит список разрешенных адаптогенов

09 марта 2026, 14:33, ИА Амител

Молодой человек пьет энергетик / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

С января 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ на энергетические напитки. Документ уже утвержден Росстандартом, его задача — ужесточить требования к составу и сделать рынок прозрачнее, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в ведомстве, ключевое изменение — лимит на тонизирующие вещества. Содержание всех стимуляторов (кроме кофеина) в одной банке не должно превышать половины от допустимой суточной нормы.

«Цель стандарта — не увеличить ударную дозу бодрости, а сделать ее безопаснее», — отметила доцент РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.

Также вводится ограничение на сахар. Массовая доля сухих веществ (в основном — углеводов) не должна превышать 10%. Раньше норма была обратной — не менее 10%. Это значит, что напитки с низким содержанием сахара больше не смогут называться "энергетическими" по ГОСТу.

Кроме того, расширен список природных адаптогенов, разрешенных к использованию: родиола розовая, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате. Они традиционно стимулируют нервную систему и теперь официально могут входить в состав.

Изначально стандарт планировали ввести с 2025 года, но срок перенесли. Пока продолжает действовать прежний ГОСТ, который, по мнению Росстандарта, обеспечивает необходимый уровень контроля.

