В России введут новый жесткий ГОСТ на энергетики
Стандарт ограничит содержание тонизирующих веществ и сахара, а также расширит список разрешенных адаптогенов
09 марта 2026, 14:33, ИА Амител
С января 2027 года в России вступает в силу новый ГОСТ на энергетические напитки. Документ уже утвержден Росстандартом, его задача — ужесточить требования к составу и сделать рынок прозрачнее, сообщает РИА Новости.
Как пояснили в ведомстве, ключевое изменение — лимит на тонизирующие вещества. Содержание всех стимуляторов (кроме кофеина) в одной банке не должно превышать половины от допустимой суточной нормы.
«Цель стандарта — не увеличить ударную дозу бодрости, а сделать ее безопаснее», — отметила доцент РЭУ им. Плеханова Елена Мясникова.
Также вводится ограничение на сахар. Массовая доля сухих веществ (в основном — углеводов) не должна превышать 10%. Раньше норма была обратной — не менее 10%. Это значит, что напитки с низким содержанием сахара больше не смогут называться "энергетическими" по ГОСТу.
Кроме того, расширен список природных адаптогенов, разрешенных к использованию: родиола розовая, элеутерококк, левзея, лимонник, женьшень и мате. Они традиционно стимулируют нервную систему и теперь официально могут входить в состав.
Изначально стандарт планировали ввести с 2025 года, но срок перенесли. Пока продолжает действовать прежний ГОСТ, который, по мнению Росстандарта, обеспечивает необходимый уровень контроля.
16:53:19 09-03-2026
какой смысл вводить какие то жесткие ГОСТы если они не обязательны к исполнению, все работаю по ТУ которые сами же и выдумывают прям на ходу.
08:13:14 10-03-2026
Гость (16:53:19 09-03-2026) какой смысл вводить какие то жесткие ГОСТы если они не обяза... с языка снял, зашел написать тож самое.
Похоже просто отрабатывают высокие зарплаты. типа что то делают...выпендриваются. Занимаются безссмысленным сжиганием бюджетных денег.