В России впервые введут ГОСТ на чипсы

Правила детально регламентируют ключевые характеристики продукта

02 марта 2026, 12:01, ИА Амител

Чипсы / Изображение сгенерировано "Яндекс" / amic.ru

С 1 апреля 2026 года в России начнет действовать первый государственный стандарт на картофельные чипсы. Текст документа стал доступен ТАСС. В пресс‑службе Росстандарта пояснили, что до сих пор единых требований к этому популярному продукту не существовало.

Новый межгосударственный стандарт охватывает широкий спектр продукции: чипсы из натурального картофеля, изделия из продуктов переработки картофеля, продукцию, изготовленную методом термической обработки или экструзии, запеченные или обжаренные, в том числе без масла, а также товары с добавками и без них, герметично упакованные для непосредственного употребления.

ГОСТ детально регламентирует ключевые характеристики продукта. Это внешний вид и цвет, вкус и запах с учетом используемых ароматизаторов и допустимое содержание жира и пищевой соли.

Согласно стандарту, чипсы должны быть хрустящими и рассыпчатыми, а их органолептические свойства — соответствовать заявленному виду продукции. При этом допускаются определенные отклонения.

Например, сферические вздутия на чипсах из‑за взрыва волокон картофеля при нагреве, до 20% коричневых чипсов в упаковке из‑за карамелизации сахаров, до 25% раскрошившихся изделий, а также содержание жира не более 45% для чипсов из натурального картофеля и не более 35% для продукции из переработанного сырья.

Важно, что стандарт принят не только в России. К нему присоединились Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.

В Росстандарте подчеркивают, что унификация требований в рамках СНГ позволит снизить технические барьеры в торговле, упростить контроль качества продукции и нарастить объемы взаимных поставок.

