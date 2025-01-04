Барнаульский "Сталин-центр" раскрыл подробности мюзикла, где вождь "спасет" Новый год
Прошлое новогоднее мероприятие "Сталин-центра", где дети прогоняли "бармалея-либерала", вызвало немалый ажиотаж
04 января 2025, 17:45, ИА Амител
В барнаульском "Сталин-центре" 5 января 2024 года в 16:00 состоится еще одно новогоднее мероприятие – там покажут мюзикл под названием "Сталин спасает Новый год". О подробностях сюжета этой постановки рассказали в телеграм-канале "Сталин-центра".
На канале "Сталин-центра" мюзикл назван "грандиозным событием, которое перенесет зрителей в эпицентр фантастического противостояния добра и зла". Сюжет расскажет о битве между Зазеркальем и реальным миром, написали организаторы.
"Злая королева коллективного Запада Теттчер, олицетворяющая холодный расчет и алчность, стремится уничтожить праздник и лишить людей надежды. Ей противостоят белая королева Севера, символ мудрости и справедливости, и Алиса Селезнева – юная героиня из СССР, воплощение смелости и веры в светлое будущее. Сталин, как главный защитник Нового года, дает поручение спасти Новый год. С помощью путешествий во времени – 1935 и 2025 годы, – чтобы дать отпор силам тьмы и вернуть людям веру в чудо", – сказано в анонсе мероприятия.
Зрителям обещают "потрясающие декорации, яркие костюмы, захватывающие музыкальные номера" и "путешествие в мир, где добро всегда побеждает, а Новый год становится символом единства и надежды".
Организаторы приглашают приходить на "сталинский" мюзикл семьями, чтобы "зарядиться новогодним настроением". При этом записываться на шоу нужно заранее, количество мест там ограничено.
Напомним, что это уже второе новогоднее мероприятие "Сталин-центра" за последний месяц. Так, 14 декабря 2024 года там прошла так называемая "Сталинская елка", на которой дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея". Тогда видео с утренником разошелся по федеральным СМИ и вызвал немало дискуссий в обществе.
Кроме того, 21 декабря "Сталин-центр" отметил свой первый день рождения. На нем организаторы наградили активистов "Сталин-центра" и включали видео Ксении Собчак. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
18:05:39 04-01-2025
Пусть лучше гречку алтайскую спасёт.
19:00:04 04-01-2025
Воспевать Сталина значит бросать камень в огород буржуинов, "героически" подгрызших и свергших "антинародный" социализм! Почему организаторов мюзикла не привлекают к ответу как баламутов, призывающих воскресить "империю зла"?
21:06:58 04-01-2025
Гость (19:00:04 04-01-2025) Воспевать Сталина значит бросать камень в огород буржуинов, ...
Про империю зла вы впервые услышали в 80-ых годах от президента сшп ронни рейганв и эти два слова до сих пор звенят у вас в ушах?
20:39:33 04-01-2025
Моему коту когда делать нечего, он яйца лижет.
А эта карманная оппозиция бюджет осваивает
21:09:05 04-01-2025
Гость (20:39:33 04-01-2025) Моему коту когда делать нечего, он яйца лижет.А эта карм...
Не стоит и внимания обращать."За окном мужики кололи дрова,а в подвале шло партийное собрание."
20:51:30 04-01-2025
В правильном направлении движутся товарищи.Далее тема про истеблишмент разных стран.Оттуда постоянно звучат слова про свободу и демократию.
21:57:20 04-01-2025
Гость (20:51:30 04-01-2025) В правильном направлении движутся товарищи.Далее тема про ис...
А вот и сценарист этого позорища объявился
21:22:42 04-01-2025
А что - с искоркой, с выдумкой.
А вот одобряю.
23:40:36 04-01-2025
Придти не получится.
А видосик запилите?
Я б глянул.
10:41:10 05-01-2025
Musik (23:40:36 04-01-2025) Придти не получится. А видосик запилите?Я б глянул. ...
Сходи к врачу на Суворова. Правда.
01:12:19 05-01-2025
Клоуны на марше.
10:29:35 05-01-2025
Да уж, я с этими "людьми" в одном городе живу...
15:50:05 05-01-2025
Гость (10:29:35 05-01-2025) Да уж, я с этими "людьми" в одном городе живу...... ну, я же с Вами живу.
хожу по тем же улицам, может быть даже и Вас лично когда-то видел, городок-то маленький.
если так сильно вам некомфортно - вы всегда можете выпилиться.