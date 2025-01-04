Барнаульский "Сталин-центр" раскрыл подробности мюзикла, где вождь "спасет" Новый год

Прошлое новогоднее мероприятие "Сталин-центра", где дети прогоняли "бармалея-либерала", вызвало немалый ажиотаж

04 января 2025, 17:45, ИА Амител

Елка в "Сталин-центре" / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В барнаульском "Сталин-центре" 5 января 2024 года в 16:00 состоится еще одно новогоднее мероприятие – там покажут мюзикл под названием "Сталин спасает Новый год". О подробностях сюжета этой постановки рассказали в телеграм-канале "Сталин-центра".

На канале "Сталин-центра" мюзикл назван "грандиозным событием, которое перенесет зрителей в эпицентр фантастического противостояния добра и зла". Сюжет расскажет о битве между Зазеркальем и реальным миром, написали организаторы.

"Злая королева коллективного Запада Теттчер, олицетворяющая холодный расчет и алчность, стремится уничтожить праздник и лишить людей надежды. Ей противостоят белая королева Севера, символ мудрости и справедливости, и Алиса Селезнева – юная героиня из СССР, воплощение смелости и веры в светлое будущее. Сталин, как главный защитник Нового года, дает поручение спасти Новый год. С помощью путешествий во времени – 1935 и 2025 годы, – чтобы дать отпор силам тьмы и вернуть людям веру в чудо", – сказано в анонсе мероприятия.

Зрителям обещают "потрясающие декорации, яркие костюмы, захватывающие музыкальные номера" и "путешествие в мир, где добро всегда побеждает, а Новый год становится символом единства и надежды".

Организаторы приглашают приходить на "сталинский" мюзикл семьями, чтобы "зарядиться новогодним настроением". При этом записываться на шоу нужно заранее, количество мест там ограничено.

Напомним, что это уже второе новогоднее мероприятие "Сталин-центра" за последний месяц. Так, 14 декабря 2024 года там прошла так называемая "Сталинская елка", на которой дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой прогоняли "либерала-бармалея". Тогда видео с утренником разошелся по федеральным СМИ и вызвал немало дискуссий в обществе.

Кроме того, 21 декабря "Сталин-центр" отметил свой первый день рождения. На нем организаторы наградили активистов "Сталин-центра" и включали видео Ксении Собчак. Подробнее об этом можно прочитать здесь.