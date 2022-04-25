Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

До долгожданных майских праздников осталось меньше недели. Сразу после рабочей пятницы, 29 апреля, наступают длительные выходные. Отдыхать мы будем сначала по случаю Первомая, а затем — по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для россиян это традиционное время шашлыков и загородных поездок.

При этом в 2022 году начались разговоры о том, что майские праздники могут продлить. В Госдуме предложили превратить их в 10-дневные каникулы. Впрочем, понравилась эта идея далеко не всем представителям власти.

Рассказываем, как мы будем отдыхать в мае 2022 года и продлят ли количество выходных до 10 дней.

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Вопрос дня Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году? Официально — семь. Майские праздники начнутся в воскресенье, 1 мая. Но также мы будем отдыхать и 30 апреля, поскольку этот день выпадает на субботу. Так что по факту у нас впереди восемь дней отдыха. Впрочем, это будут не сплошные выходные дни, а два отдельных праздничных периода. Как отдыхаем по случаю 1 Мая? Кроме 30 апреля, когда будет обычный выходной, мы будем отдыхать 1, 2 и 3 мая по случаю Дня Труда. Соответственно, в честь Первомая нас ждут четыре нерабочих дня подряд. Как будем отдыхать на День Победы? По случаю Дня Победы нас тоже ждут четыре официальных выходных — 7, 8, 9 и 10 мая. В какие дни придётся выйти на работу? На следующей неделе нас ждёт три рабочих дня: среда — 4 мая, четверг — 5 мая и пятница — 6 мая. Стоп, вроде же говорили, что мы будем отдыхать 10 дней? Действительно, такое предложение звучало. С инициативой продлить майские праздники выступал депутат Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что 4, 5 и 6 мая тоже должны быть выходными. Тогда два праздничных периода соединились бы в один. У этой идеи даже нашлись сторонники в Совете Федерации, но и противников было немало. В итоге в правительстве на такой шаг не решились. «Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлевать праздники», — рассказал о реакции властей сам Даванков. Соответственно, никаких всеобщих 10-дневных каникул у россиян не будет. При этом в Минтруде подчеркнули, что регионы могут принять решение о длительных майских праздниках самостоятельно. Поэтому всё зависит от местных властей. Как решили отдыхать на майские в Алтайском крае? На Алтае ничего менять не станут. Отдыхать жители региона будут так, как и планировалось заранее — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом amic.ru рассказали в краевом правительстве. «Этот вопрос в повестке не значится и не обсуждался», — пояснил собеседник. Так что нам рассчитывать на продолжительные каникулы не приходится.