Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?
Ранее в Госдуме предложили устроить 10-дневные каникулы. Воплотились ли эти идеи в реальность?
До долгожданных майских праздников осталось меньше недели. Сразу после рабочей пятницы, 29 апреля, наступают длительные выходные. Отдыхать мы будем сначала по случаю Первомая, а затем — по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для россиян это традиционное время шашлыков и загородных поездок.
При этом в 2022 году начались разговоры о том, что майские праздники могут продлить. В Госдуме предложили превратить их в 10-дневные каникулы. Впрочем, понравилась эта идея далеко не всем представителям власти.
Рассказываем, как мы будем отдыхать в мае 2022 года и продлят ли количество выходных до 10 дней.
Сколько дней мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?
Официально — семь. Майские праздники начнутся в воскресенье, 1 мая. Но также мы будем отдыхать и 30 апреля, поскольку этот день выпадает на субботу. Так что по факту у нас впереди восемь дней отдыха. Впрочем, это будут не сплошные выходные дни, а два отдельных праздничных периода.
Как отдыхаем по случаю 1 Мая?
Кроме 30 апреля, когда будет обычный выходной, мы будем отдыхать 1, 2 и 3 мая по случаю Дня Труда. Соответственно, в честь Первомая нас ждут четыре нерабочих дня подряд.
Как будем отдыхать на День Победы?
По случаю Дня Победы нас тоже ждут четыре официальных выходных — 7, 8, 9 и 10 мая.
В какие дни придётся выйти на работу?
На следующей неделе нас ждёт три рабочих дня: среда — 4 мая, четверг — 5 мая и пятница — 6 мая.
Стоп, вроде же говорили, что мы будем отдыхать 10 дней?
Действительно, такое предложение звучало. С инициативой продлить майские праздники выступал депутат Госдумы Владислав Даванков. Он заявил, что 4, 5 и 6 мая тоже должны быть выходными. Тогда два праздничных периода соединились бы в один. У этой идеи даже нашлись сторонники в Совете Федерации, но и противников было немало. В итоге в правительстве на такой шаг не решились.
«Как вы помните, широкий общественный резонанс получила наша инициатива именно в этом году сделать длинными майские праздники. Буквально накануне получили ответ от правительства — в рамках федерального предложения они это не видят, видят, что каждый регион вправе продлевать праздники», — рассказал о реакции властей сам Даванков.
Соответственно, никаких всеобщих 10-дневных каникул у россиян не будет.
При этом в Минтруде подчеркнули, что регионы могут принять решение о длительных майских праздниках самостоятельно. Поэтому всё зависит от местных властей.
Как решили отдыхать на майские в Алтайском крае?
На Алтае ничего менять не станут. Отдыхать жители региона будут так, как и планировалось заранее — с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Об этом amic.ru рассказали в краевом правительстве.
«Этот вопрос в повестке не значится и не обсуждался», — пояснил собеседник.
Так что нам рассчитывать на продолжительные каникулы не приходится.