Насморк — это симптом, а не диагноз. Лечить нужно причину, а не только заложенность носа

27 мая 2026, 18:15, ИА Амител

Насморк / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Хронический насморк часто становится причиной гайморита или синусита. Линда Кубаева, лор-хирург клиники Soft Medical Center, поделилась с "Газетой.ru" важной информацией о распространенной ошибке, которая способствует развитию воспалительного процесса.

«Основная причина синусита (воспаления придаточных пазух носа) — это злоупотребление сосудосуживающими каплями и спреями. Эти препараты эффективны, но их следует использовать не дольше пяти-семи дней. К сожалению, многие люди об этом забывают», — добавила она.

Длительное применение таких средств приводит к тому, что слизистая оболочка носа "привыкает" к действующему веществу. После окончания действия капель заложенность возвращается, и человек вынужден продолжать их использовать. Это нарушает естественный процесс очищения пазух, усиливает отек и мешает нормальному оттоку слизи, создавая идеальные условия для бактериального воспаления, объясняет эксперт.

«Некоторые люди лечат насморк с помощью компрессов или грелок. Однако при наличии гнойных выделений или повышенной температуры тепло может усилить отек и распространение инфекции», — подчеркнула врач.

Кубаева советует обращать внимание на тревожные симптомы, которые могут указывать на развитие синусита: стойкая заложенность носа, которая не проходит даже после использования капель; густые выделения из носа желтого или зеленого цвета; боль и ощущение тяжести в области лба, переносицы или скул, усиливающиеся при наклоне головы; головная боль; снижение обоняния; повышение температуры тела; общая слабость. При появлении этих признаков не откладывайте визит к врачу, заключила она.

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