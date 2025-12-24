Юрист описал возможный сценарий выселения Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках

После вступления решения суда в силу приставы предложат певице добровольно освободить жилье, а в случае отказа выселят принудительно

24 декабря 2025, 11:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Процесс выселения певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках будет запущен после вступления решения суда в законную силу и передан на исполнение судебным приставам. Об этом рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Я не вижу шансов у Долиной выиграть суд. Поэтому когда решение вступит в законную силу, заинтересованное лицо – сторона по делу (Лурье) – передаст исполнительный лист приставам», – пояснил юрист.

По его словам, процедура будет стандартной: приставы возбудят исполнительное производство и вручат Долиной постановление, предоставив ей несколько дней на добровольное исполнение решения – освобождение квартиры.

«В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят», – добавил Хаминский.

При этом эксперт выразил уверенность, что певица, скорее всего, не станет препятствовать работе приставов, чтобы избежать серьезных имиджевых потерь.

«Ведь принудительное выселение покажут на всю страну», – резюмировал он.

Напомним, Верховный суд 16 декабря признал право собственности на спорную квартиру за Полиной Лурье. Мосгорсуд 25 декабря должен рассмотреть иск о выселении Долиной. Артистка настаивает, что стала жертвой мошенников при продаже недвижимости.