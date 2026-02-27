Лишь 9% барнаульских компаний поддерживают сотрудниц в декрете

Большинство работодателей ограничиваются подарками

27 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле лишь 9% компаний предлагают сотрудницам дополнительные меры поддержки на время декрета, показывает исследование сервиса SuperJob. Чаще всего это единовременные выплаты при рождении ребенка, оплата полисов ДМС для новорожденных или подарочные наборы, выходящие за рамки обязательств по закону.

Гораздо более распространена неформальная традиция. В 55% трудовых коллективов принято собирать деньги на подарок коллегам в честь рождения ребенка.

Женщины участвуют в таких сборах чаще мужчин (59% против 52%), а среди сотрудников до 35 лет эта практика встречается активнее — о ней рассказали 63% опрошенных.