Жители Бийска не могут разобраться с владелицей агрессивных собак

Полиция не начинает разбирательство, потому что на людей животные не нападали

12 февраля 2023, 18:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жители Бийска не могут заставить владелицу агрессивных собак следить за своими животными. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Люди рассказывают, что псы спокойно разгуливают по улице 2-й Набережной без присмотра. Однажды они загрызли соседскую собаку.

Местные пытались приструнить хозяйку, но сделать этого не получилось. Полиция разбирательства не начинает, потому что на людей собаки не нападали.

За нападение на других животных хозяйке псов может грозить только небольшой штраф.