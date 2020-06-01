Понедельник, 1 Июнь, 22:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,71
€ 77,64
20°

414878 +9035
Обь
357см -42


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



"Я задыхаюсь". Почему США охватили массовые беспорядки и при чем здесь Россия

, ИА "Амител"
Как смерть чернокожего мужчины стала причиной протестов по всей Америке
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Уже неделю вся Америка охвачена страшными массовыми протестами. С беспорядками не может справиться ни полиция, ни национальная гвардия. Вспыхнули они после резонансного убийства чернокожего охранника в Миннеаполисе. 

Рассказываем, почему этот инцидент достиг таких масштабов, что говорят об этом власти, а также при чем здесь Россия. 

1

С чего все началось?

Вечером 25 мая 2020 года офицеры полиции Миннеаполиса (столица штата Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Афроамериканца подозревали в том, что он якобы оплатил пачку сигарет в магазине фальшивыми купюрами.

С ним обошлись жестко: один из полицейских прижал его шею коленом к асфальту и долго так держал. Флойд, который был закован в наручники, несколько раз пожаловался на то, что не может дышать, после чего затих. Врачам, приехавшим на место задержания, спасти Флойда не удалось: по одним данным мужчина скончался еще до приезда врачей, по другим – в реанимации.

Все это происходило на оживленной городской улице при многочисленных свидетелях. Прохожие требовали, чтобы полицейские прекратили пытку, но безрезультатно. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

2

И что было дальше?

Видео с Джорджем Флойдом сразу же попало в соцсети и немедленно стало вирусным.

Место смерти афроамериканца уже с утра 26 мая превратилось в импровизированный мемориал. Здесь начался спонтанный митинг протеста. Сначала он проходил мирно, но к обеду там собралась многотысячная толпа. В руках у многих были плакаты со словами "Жизни черных имеют значение", "Я задыхаюсь" и "Я не могу дышать". Протестующие двинулись к участку полиции, который они забросали камнями. Полиция ответила толпе выстрелами из травматического оружия и слезоточивым газом.

Митинги в Миннеаполисе продолжились и 27 мая. Они стали еще многочисленнее. Новые акции протеста и стычки с полицией охватили другие районы города, а после – соседний Сент-Пол.

Вскоре протестующие начали мародерствовать, грабить местные магазины и даже поджигать их.

Утром 28 мая стало известно о том, что митингующие в Миннеаполисе и Сент-Поле разграбили более 30 заведений. В результате стрельбы погиб один человек: владелец местного магазина принял одного из участников беспорядка за мародера.

Позднее акции протеста начались и в других крупных городах США. В их числе Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Хосе, Денвер, Альбукерке, Финикс, Мемфис, Колумбус, Луисвилл, Хьюстон и Лас-Вегас.

Добрались протесты и до Вашингтона. В ночь на субботу, 30 мая, толпа американцев собралась у Белого дома, они выкрикивали ругательства в адрес президента, иногда протестующие бросали кирпичи и бутылки в сторону Капитолия. Агенты Секретной службы США увели президента Дональда Трампа в подземный бункер. Трамп провел в бункере около часа. В укрытии также находились его жена Мелания и сын Бэррон.

По последним данным, в ходе протестов полиция задержала по всей стране около 4,1 тыс. человек. В десятках городов США введен комендантский час.

3
Как на произошедшее отреагировали власти США?
Незамедлительно. Уже на следующий день, 26 мая, четверых полицейских, участвовавших в задержании, уволили. Дерека Шовина, которому предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, взяли под стражу.

Дональд Трамп назвал сметь Джорджа Флойда "весьма, весьма прискорбным событием" и подверг критике местные власти. Американский президент заявил, что взял ситуацию под личный контроль и намерен разобраться в ней. Он также поручил Минюсту и входящему в его структуру ФБР ускорить расследование.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей создал объединенную комиссию для расследования обстоятельств смерти мужчины. Он также заявил, что поддерживает решение об увольнении офицеров полиции. "Если бы любой человек, особенно темнокожий, сделал бы то, что в понедельник сделал офицер полиции, он уже сидел бы за решеткой. Поэтому я призываю прокурора округа Хеннепин Майка Фримана предъявить обвинение офицеру, проводившему задержание", – написал он у себя в "Твиттере" 27 мая.

Прокуратура штата Миннесота объявила о полномасштабном расследовании произошедшего. Подключилось и ФБР, которое по просьбе руководства полиции Миннеаполиса открыло дело о возможном нарушении гражданских прав.

4

Что будет с полицейским?

Эксперты предполагают, что наказание для 44-летнего Дерека Шовена будет серьезным. В заявлении прокурора говорится о том, что этот офицер "действовал диким способом, не обращая внимания на человеческую жизнь".

Ранее брат Джорджа Флойда выразил надежду, что офицеров, участвовавших в инциденте, казнят. "Я никогда не верну своего брата. Они обращались с ним хуже, чем с животным. Нам нужна справедливость", – сказал он.

Дерек Шовен работал в полиции Миннеаполиса 19 лет. За это время на него жаловались 18 раз. Кроме того, в прошлом он был замешан в трех полицейских перестрелках. Одна их них закончилась смертельным исходом.

5
То есть Флойд умер из-за того, что полицейский его задушил?

Согласно заключению судмедэкспертов, Джордж Флойд скончался не от удушья, а от проблем с сердцем и интоксикации. В отчете также говорится, что офицер Дерек Шовен держал колено на шее Флойда 8 минут 46 секунд – почти 3 минуты после того, как афроамериканец перестал подавать признаки жизни.

Семья погибшего не удовлетворена предварительными результатами вскрытия – они решили нанять независимого судмедэксперта.

6

А при чем здесь Россия?

Эксперты считают, что Россия причастна к беспорядкам в США. Такое предположение выдвинула экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.

"У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться. Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты во что-то совершенно другое. Я не удивлюсь, если узнаю, что они (русские, – прим. ред.) подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме", – заявила она в интервью CNN.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что происходящие в США беспорядки – это исключительно их внутреннее дело.

"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", – добавил он. 

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
22:01
Иномарка на полной скорости протаранила трамвай в Барнауле 0
21:32
Путин назначил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию 1
21:10
Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Алтайского края 0
20:45
Барнаулец укусил полицейского за палец и получил штраф в размере 50 тысяч рублей 0
20:12
"Я задыхаюсь". Почему США охватили массовые беспорядки и при чем здесь Россия 0
19:50
Владельцы банкетных залов просят Виктора Томенко разрешить им работать 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 64 0
18:45
Алтайский депутат перечислил 350 тысяч рублей на помощь врачам 11
18:06
МВД утвердило новые трехзначные коды автомобильных номеров в Алтайском крае 2
17:57
Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медицинской помощи 9
17:50
Мост на шоссе Ленточный бор в Барнауле станет четырехполосным к осени 9
17:35
Маски, пустые парки и никакого праздника. Первый день лета в Барнауле 3
17:28
Алтайским туркомпаниям не дали провести митинг против продления ограничений на работу 11
17:18
Виктор Томенко отправил рабочую группу помогать Славгороду после задержания мэра 3
17:04
В Алтайском крае назвали еще несколько условий для послабления ограничений по COVID-19 22
16:53
Платить пособие домохозяйкам не будут 11
16:41
В Барнауле прошел праздник для детей, лечащихся от коронавируса 3
16:30
+5 районов. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае 3
16:16
Россиянку хотят судить за оскорбление чувств верующих из-за танца в TikTok 13
16:05
У семи жителей Алтайского края подозревают клещевой энцефалит 1
15:52
Мэру Славгорода предъявлено обвинение в получении взяток более чем на шесть миллионов 10
15:40
Почти 200 тысяч алтайских семей получат выплаты на детей от 3 до 16 лет 4
15:29
Будет ли 24 июня выходным? 10
15:20
Огонь может перекинуться на другие постройки. Частный дом загорелся в Рубцовске 0
15:16
За сутки в России выявили 9035 новых случаев заражения COVID-19 0
15:04
Рекордное число тестов могло "разогнать" статистику по COVID-19 в Алтайском крае 12
14:53
Американцы заподозрили Россию в причастности к беспорядкам в Миннеаполисе 22
14:41
На 18 предприятиях Алтайского края зарегистрированы случаи заражения COVID-19 3
14:30
"Не подавала признаков жизни". На Алтае иномарка сбила женщину на пешеходном переходе 6
14:18
Еще одну больницу в Барнауле сделают ковидным госпиталем 35
14:06
В России хотят ввести пособие для домохозяек. Сколько будут платить и кому? 28
13:54
Парада Победы в Барнауле 24 июня не будет 23
13:34
Стало известно, когда алтайская больница скорой помощи вернется к штатному режиму 0
13:31
И тут победила. 101-летняя участница Великой Отечественной вылечилась от COVID-19 2
13:20
В Барнауле вновь отключат горячую воду 0
13:07
"Города не знает". В Новосибирске после ДТП пропал 17-летний житель Алтайского края 3
12:54
Алтайский край улучшил позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов 2
12:42
День защиты детей в Барнауле: как отпраздновать и чем занять ребенка 1
12:30
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс 20
12:19
Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года 8
12:07
Все стабильно. 67 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 45
11:51
На Алтае назвали победителей танцевального конкурса "Рио Рита – радость Победы" 1
11:38
Троицкая родительская суббота: какого числа в 2020 году и как помянуть усопших 1
11:27
Земля в иллюминаторе видна. Реакция интернета на исторический запуск SpaceX 135
11:18
"От мышечной боли невозможно спать". У Елены Воробей подтвердился коронавирус 10
11:06
Десять лучших взрослых фильмов о детях 19
10:53
Барнаульский детский сад выплатит 100 тысяч рублей ребенку, сломавшему позвоночник 15
10:42
Шнуров посмеялся над артистами, которые просят помощи у государства 11
10:20
Вирусолог назвал более эффективное средство защиты от коронавируса, чем маски 7
10:06
Росгидромет прогнозирует очень жаркий июнь в Сибири 3
09:59
Мусор, гвозди, погреба. Жителей Камня-на-Оби беспокоит сгоревшее здание 0
09:47
Барнаульцы больше всех в России думают о будущем своих детей 4
09:31
"Дети не должны быть смыслом жизни". Психолог о том, как нельзя воспитывать ребенка 9
09:20
В Республике Алтай зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом 0
09:12
"Обнял бы и расцеловал. Да, у меня COVID-19". Житель Алтая поделился фото из госпиталя 19
08:56
Нарколог назвал гарантированный способ бросить курить 8
08:43
Российским домохозяйкам хотят платить пособие 26
08:29
В Горном Алтае рассказали, с какой скоростью можно плавать по Телецкому 2
08:15
Теперь быстрее и безопаснее: еще 150 детских автокресел появилось в такси "Максим" 0
08:02
В Роспотребнадзоре призвали сохранять социальную дистанцию в самолетах 9
07:44
"Мы лошары". Турбазы Алтая жалуются на толпы отдыхающих, которых не могут принять 64
07:31
Алтайский дальнобойщик попал жесткое ДТП в Пермском крае 3
07:15
День защиты детей в Барнауле отпразднуют в онлайн-формате 6
07:01
Пропавшего в Новосибирске таксиста нашли мертвым в Алтайском крае 0
06:45
"Кто, черт возьми, она такая?": неизвестные фото молодой Мэрилин Монро 6
06:22
Суд отменил оправдательный приговор алтайскому депутату по делу об избиении битой 10
06:01
Лето сразу заявит о себе. О погоде в Алтайском крае 1 июня 3
23:40
Такой день. Утонувшие дети и вернувшиеся на родину жители Алтайского края 1
23:09
Крупнейший торговый центр Барнаула выставили на продажу за 500 миллионов 5
22:43
Опасный перекресток. Два автомобиля столкнулись на Павловском тракте в Барнауле 6
21:44
Родившаяся в алтайском коронавирусном госпитале девочка оказалась здоровой 0
20:45
Алтайского подростка осудят за распространение интимных фотографий 1
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 63 0
19:16
14 жителей Алтайского края вернутся на родину из Нью-Йорка и Бишкека 31 мая 1
18:59
Путин и зарубежные лидеры посмотрят Парад Победы с трибуны на Красной площади 16
18:31
В Алтайском крае появилась карта заказников 3
17:59
Россиянам разрешили не носить защитные маски на пляжах 8
17:31
Безработный бийчанин украл смартфон у знакомого во время застолья 1
16:59
Минздрав одобрил первый российский препарат против COVID-19 8
16:31
Житель Барнаула печатает на 3D-принтере пластиковые щитки и раздает их врачам 15
15:59
"Совершенно необычное ощущение". Песков рассказал о потере обоняния при COVID-19 11
15:26
Число заражений коронавирусом в России превысило 400 тысяч 2
14:53
Поднимался в гору. Пожилой мужчина перевернулся на тракторе в Республике Алтай 0
14:23
Барнаул вошел в десятку городов по уровню восстановления после коронавируса 8
13:57
В барнаульской больнице рассказали, как оказывают помощь "нековидным" пациентам 1
13:29
В МЧС раскрыли подробности инцидента с утонувшими детьми в Алтайском крае 0
12:55
Доктор Мясников оценил шансы заражения коронавирусом через животных 3
12:22
Почти 100 тысяч человек обследовали на коронавирус в Алтайском крае 20
11:46
Психиатры признали опасным для общества шамана, который шел к Путину 26
11:13
В Республике Алтай выявили 10 новых случаев заболевания COVID-19 0
10:51
1848 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 36
10:21
"Работать надо". Григорий Лепс ответил на заявления бедствующих артистов 4
09:49
Два малыша утонули в Алтайском крае 0
09:24
Главный онколог Минздрава назвал признаки развития рака кожи 0
08:58
Беременной россиянке пришлось родить прямо на улице 19
08:25
В Бийске на территории консервного завода снесли старую водонапорную башню. Видео 5
07:46
"Врачи – герои". Жительница Бийска об условиях лечения в ковидном госпитале 29
07:27
Джентльмены предпочитают блондинок. Самые знаменитые белокурые секс-символы Голливуда 5
07:13
Носите "зубчик чеснока". Какие цвета и принты будут в моде летом 2020 года 2
06:33
Коты, которым все равно как они выглядят к лету 7
06:02
Легкий ветерок, дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 31 мая 1
23:51
Такой день. Сокращение врачей детской больницы и новые случаи заражения коронавирусом 7
23:14
Назван способ облегчить жизнь россиян после окончания пандемии COVID-19 0
22:48
В Барнауле в гаражах нашли брошенный сгоревший автомобиль. Видео 3
22:18
ВЦИОМ назвал самые популярные у россиян поправки к Конституции 22
21:42
Эксперты назвали сферы, в которых после пандемии может вырасти зарплата 2
21:13
Две иномарки столкнулись рядом с остановкой в Барнауле 3
20:46
В новосибирском "Векторе" разработали вакцину от COVID-19. Ее надо закапывать в нос 6
20:16
"Государство нас не ласкает". Пригожин заявил о праве артистов на возврат налогов 11
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 62 0
19:18
Вместо грибов. В Алтайском крае фермер в лесу нашел мину 0
18:50
Почти девять тысяч человек в России заразились коронавирусом за прошедшие сутки 3
18:20
130 домов остались без горячей воды из-за прорыва теплосети в Барнауле 0
17:43
В России начнут штрафовать за отказ от вакцинации 25
17:20
"Это чрезвычайная ситуация". Вячеслав Франк занялся проблемой в ЖК "Адмирал" 28
16:43
Пожар произошел на балконе барнаульской многоэтажки 1
16:20
Пролетая над Германией. Пилот нарисовал в небе мем 1
15:46
Проект жилого комплекса между "Ашаном" и "Лентой" раскритиковал архитектор 7
15:09
Косметика против теории заговора. В интернете появился крем против излучения 5G 3
14:50
Барнаульцы нашли на своем дачном участке большого странного паука 10
14:30
Два человека погибли при пожаре в Новоалтайске 0
13:40
"Синдром именинника". Почему нам становится грустно накануне дня рождения 9
13:32
Более 8 тысяч сделок. Ипотека под 6,5% пользуется спросом у россиян 0
13:02
Водитель сбил трех коров в Алтайском селе 6
12:36
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае 12
12:25
Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае 31
12:06
Главврач алтайской больницы и Минздрав рассказали о ситуации с сокращением врачей 19
11:33
Шесть новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
11:16
Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками 44
10:48
Директора школы-интерната в Рубцовске осудят за финансовые махинации 4
10:22
Уже не тот формат. Барнаульский бизнесмен меняет концепцию ТРЦ из-за пандемии 11
09:48
Путин объявил 24 июня всероссийским выходным днем 13
09:04
Во дворах Барнаула нанесут разметку для пожарных 21
08:33
Врачи рассказали о признаках диабета, которые необходимо вовремя заметить 3
08:02
Джинса и глубокий вырез. Что носить летом 2020, чтобы быть самой модной 1
07:31
Пока без чудес. Что Томенко сделал за два года на Алтае и чем он похож на Карлина 48
07:03
Народные приметы. Что нельзя делать на Евдокию Свистунью и как привлечь удачу 3
06:32
Комфорт и уют. Кресла для идеального отдыха на даче 1
06:15
Что Тельцу - радость, то Льву - печаль. Какие знаки Зодиака будут успешными в июне 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.