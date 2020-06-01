И что было дальше?

Видео с Джорджем Флойдом сразу же попало в соцсети и немедленно стало вирусным.

Место смерти афроамериканца уже с утра 26 мая превратилось в импровизированный мемориал. Здесь начался спонтанный митинг протеста. Сначала он проходил мирно, но к обеду там собралась многотысячная толпа. В руках у многих были плакаты со словами "Жизни черных имеют значение", "Я задыхаюсь" и "Я не могу дышать". Протестующие двинулись к участку полиции, который они забросали камнями. Полиция ответила толпе выстрелами из травматического оружия и слезоточивым газом.

Митинги в Миннеаполисе продолжились и 27 мая. Они стали еще многочисленнее. Новые акции протеста и стычки с полицией охватили другие районы города, а после – соседний Сент-Пол.

Вскоре протестующие начали мародерствовать, грабить местные магазины и даже поджигать их.

Утром 28 мая стало известно о том, что митингующие в Миннеаполисе и Сент-Поле разграбили более 30 заведений. В результате стрельбы погиб один человек: владелец местного магазина принял одного из участников беспорядка за мародера.

Позднее акции протеста начались и в других крупных городах США. В их числе Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Хосе, Денвер, Альбукерке, Финикс, Мемфис, Колумбус, Луисвилл, Хьюстон и Лас-Вегас.

Добрались протесты и до Вашингтона. В ночь на субботу, 30 мая, толпа американцев собралась у Белого дома, они выкрикивали ругательства в адрес президента, иногда протестующие бросали кирпичи и бутылки в сторону Капитолия. Агенты Секретной службы США увели президента Дональда Трампа в подземный бункер. Трамп провел в бункере около часа. В укрытии также находились его жена Мелания и сын Бэррон.

По последним данным, в ходе протестов полиция задержала по всей стране около 4,1 тыс. человек. В десятках городов США введен комендантский час.