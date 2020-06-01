Уже неделю вся Америка охвачена страшными массовыми протестами. С беспорядками не может справиться ни полиция, ни национальная гвардия. Вспыхнули они после резонансного убийства чернокожего охранника в Миннеаполисе.
Рассказываем, почему этот инцидент достиг таких масштабов, что говорят об этом власти, а также при чем здесь Россия.
С чего все началось?
Вечером 25 мая 2020 года офицеры полиции Миннеаполиса (столица штата Миннесота) задержали 46-летнего Джорджа Флойда. Афроамериканца подозревали в том, что он якобы оплатил пачку сигарет в магазине фальшивыми купюрами.
С ним обошлись жестко: один из полицейских прижал его шею коленом к асфальту и долго так держал. Флойд, который был закован в наручники, несколько раз пожаловался на то, что не может дышать, после чего затих. Врачам, приехавшим на место задержания, спасти Флойда не удалось: по одним данным мужчина скончался еще до приезда врачей, по другим – в реанимации.
Все это происходило на оживленной городской улице при многочисленных свидетелях. Прохожие требовали, чтобы полицейские прекратили пытку, но безрезультатно. Очевидцы сняли произошедшее на видео.
И что было дальше?
Видео с Джорджем Флойдом сразу же попало в соцсети и немедленно стало вирусным.
Место смерти афроамериканца уже с утра 26 мая превратилось в импровизированный мемориал. Здесь начался спонтанный митинг протеста. Сначала он проходил мирно, но к обеду там собралась многотысячная толпа. В руках у многих были плакаты со словами "Жизни черных имеют значение", "Я задыхаюсь" и "Я не могу дышать". Протестующие двинулись к участку полиции, который они забросали камнями. Полиция ответила толпе выстрелами из травматического оружия и слезоточивым газом.
Митинги в Миннеаполисе продолжились и 27 мая. Они стали еще многочисленнее. Новые акции протеста и стычки с полицией охватили другие районы города, а после – соседний Сент-Пол.
Вскоре протестующие начали мародерствовать, грабить местные магазины и даже поджигать их.
Утром 28 мая стало известно о том, что митингующие в Миннеаполисе и Сент-Поле разграбили более 30 заведений. В результате стрельбы погиб один человек: владелец местного магазина принял одного из участников беспорядка за мародера.
Позднее акции протеста начались и в других крупных городах США. В их числе Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Сиэтл, Сан-Хосе, Денвер, Альбукерке, Финикс, Мемфис, Колумбус, Луисвилл, Хьюстон и Лас-Вегас.
Добрались протесты и до Вашингтона. В ночь на субботу, 30 мая, толпа американцев собралась у Белого дома, они выкрикивали ругательства в адрес президента, иногда протестующие бросали кирпичи и бутылки в сторону Капитолия. Агенты Секретной службы США увели президента Дональда Трампа в подземный бункер. Трамп провел в бункере около часа. В укрытии также находились его жена Мелания и сын Бэррон.
По последним данным, в ходе протестов полиция задержала по всей стране около 4,1 тыс. человек. В десятках городов США введен комендантский час.
Дональд Трамп назвал сметь Джорджа Флойда "весьма, весьма прискорбным событием" и подверг критике местные власти. Американский президент заявил, что взял ситуацию под личный контроль и намерен разобраться в ней. Он также поручил Минюсту и входящему в его структуру ФБР ускорить расследование.
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей создал объединенную комиссию для расследования обстоятельств смерти мужчины. Он также заявил, что поддерживает решение об увольнении офицеров полиции. "Если бы любой человек, особенно темнокожий, сделал бы то, что в понедельник сделал офицер полиции, он уже сидел бы за решеткой. Поэтому я призываю прокурора округа Хеннепин Майка Фримана предъявить обвинение офицеру, проводившему задержание", – написал он у себя в "Твиттере" 27 мая.
Прокуратура штата Миннесота объявила о полномасштабном расследовании произошедшего. Подключилось и ФБР, которое по просьбе руководства полиции Миннеаполиса открыло дело о возможном нарушении гражданских прав.
Что будет с полицейским?
Эксперты предполагают, что наказание для 44-летнего Дерека Шовена будет серьезным. В заявлении прокурора говорится о том, что этот офицер "действовал диким способом, не обращая внимания на человеческую жизнь".
Ранее брат Джорджа Флойда выразил надежду, что офицеров, участвовавших в инциденте, казнят. "Я никогда не верну своего брата. Они обращались с ним хуже, чем с животным. Нам нужна справедливость", – сказал он.
Дерек Шовен работал в полиции Миннеаполиса 19 лет. За это время на него жаловались 18 раз. Кроме того, в прошлом он был замешан в трех полицейских перестрелках. Одна их них закончилась смертельным исходом.
Согласно заключению судмедэкспертов, Джордж Флойд скончался не от удушья, а от проблем с сердцем и интоксикации. В отчете также говорится, что офицер Дерек Шовен держал колено на шее Флойда 8 минут 46 секунд – почти 3 минуты после того, как афроамериканец перестал подавать признаки жизни.
Семья погибшего не удовлетворена предварительными результатами вскрытия – они решили нанять независимого судмедэксперта.
А при чем здесь Россия?
Эксперты считают, что Россия причастна к беспорядкам в США. Такое предположение выдвинула экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс.
"У нас есть мирные протестующие, сосредоточенные на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все сталкиваемся, с которыми нужно бороться. Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты во что-то совершенно другое. Я не удивлюсь, если узнаю, что они (русские, – прим. ред.) подстрекали некоторых из экстремистов с помощью социальных сетей. Я не удивлюсь, если узнаю, что они финансируют это каким-то образом или в той или иной форме", – заявила она в интервью CNN.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что происходящие в США беспорядки – это исключительно их внутреннее дело.
"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны. Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас", – добавил он.
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