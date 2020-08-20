Алексей Навальный находится в тяжелом состоянии, но точный диагноз пока неизвестен. Об этом в интервью порталу НГС55 рассказал замглавврача по медицинской части омской БСМП № 1 Анатолий Калиниченко.
"Пациент находится в состоянии тяжелом, на аппарате ИВЛ, состояние стабильное. Есть несколько диагнозов, в течение сегодняшнего дня мы с точностью определим диагноз. Нет никакой уверенности, что причиной состояния является отравление. Это может быть, естественно, отравление, как одна из причин. У нас есть 323 закон, который запрещает разглашать любую информацию о диагнозе без согласия пациента", – сказал врач.
СМИ также сообщают, что полиция проверяет версию об отравлении Навального.
Напомним, что оппозиционера госпитализировали с борта самолета Томск – Москва. В полете Навальному стало плохо и борт экстренно приземлился в Омске. Политик подключен к аппарату ИВЛ.
Комментарии
Может 19-ый подкрался?
Один в один с Ефремовым! Воспаление пиаромании
Посмотрим, чем это кончится.
20.08.2020 15:50
тю!
Один в один с Ефремовым! Воспаление пиаромании
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Убейся об стенку , идиота кусок. Три раза.
Что случилось с йожигом? Утонул?
Фото оптимистичное...
Надо врачам Омска провести консилиум с врачами Горшеченской центральной районной больницы Курской области....Там хорошие специалисты по диагнозам
В Казе забурлило старое говно.
20.08.2020 16:05
- гость -
Просто запаниковал.
20.08.2020 16:05
- гость -
У тебя только гуано на уме , другими категориями добра или зла мыслить не умеешь ?
Калибр держите себя в руках, мы понимаем вам сейчас очень тяжело, но надо с этим справляться как то.
А кто сейчас в Барнауле лидер навальнистов? После скандала в своем штабе из-за дележки портфелей они как-то затухли - не появляются в СМИ новости об их жизнедеятельности. А раньше они так сильно бурлили) Фотиева, Косарецкий, Рау с одноглазым прищуром... где все эти персонажи?
16:05, 16:11
Благодаря вам, ни единой капли не достигло ни стены, ни пола. Отличная работа.
Чтото месного нет... наверное в переживаниях глубоких...
переборшил аЛешка с самопиаром
Ковид это.
калибра закрой хлебало!
что бы гуано во все стороны не брызгало
Некоторые "плюют ядом" в адрес Навального, но не могу понять почему? Разве он вводил новые поборы, чтобы увеличить доход своих друзей? Разве он отобрал пять лет пенсии у пожилых работяг? Разве он довел простых люде до нищеты? Разве он довел Россию до состояния полной разрухи?...
Ну что нищеброды?! Знатоки политики, опять грызетесь до усеру? Что вам заняться что ли нечем? полоскаете тут друг друга от души, кинули горячую новость, где каждый спец?! Ну ну, в других новостях вроде как приличные люди. А оказывается грязь одна в головах.
20.08.2020 16:13
CALIBR
Квазя, а нету связи между бурлением говен в твоей голове и категориями добра и зла. Это констатация факта.
20.08.2020 16:29
Иsтина
У него одно переживание-не обеспечили бесплатными масками.
-гость- 16:29
Фургала мало?
20.08.2020 16:32
- гость -
Что делает богач со светлой головой на Амике?
Все просто, западные спонсоры узнали кем на самом деле является Навальный и на кого работает и не смогли ему этого простить. О ни что правда думали, что Навальный в не системной оппозиции))
Интересно,каким образом полиция проверяет версию об отравлении Навального при том,что даже врачами не установлен сам факт отравления?
20.08.2020 16:48
- гость -
а как это связано?
Да кому он нужен, чтобы его травить? Не представляет ни для кого никакой угрозы. Элементарная дгрисня)
Калибр призывает к самоубийству неопределенного круга лиц. Что это? «Убейся об стену»? Да ещё и три раза? Статья УК вообще-то
Наркота косит всех