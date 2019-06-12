Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем России, который отмечается 12 июня, сообщается на официальном сайте региона.
Томенко и Романенко направили жителям региона праздничное поздравление:
"Уважаемые жители Алтайского края! Сердечно поздравляем вас с Днем России!
С принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР отсчитывают начало нового этапа развития нашей страны. Заявление о суверенном статусе ознаменовало собой смену эпох, формирование современной экономической и политической реальности. Тем прочным фундаментом, на котором мы вместе строим общее будущее, стали многовековые традиции нашего народа, богатое духовно-нравственное наследие. Во многом благодаря этому России удалось выдержать период становления новой государственности, сохранить статус одного из мировых лидеров, уважение к нашей культуре.
В контексте тысячелетней истории страны пройден небольшой отрезок пути. Ровесникам праздника еще нет и тридцати лет, но они стали взрослыми и самостоятельными людьми, определились в профессии, многие создали семьи. Важно, чтобы мы все осознавали личную ответственность за будущее своего Отечества и пронесли через всю жизнь преданность родной земле, уважение к труду и подвигу наших предков, сумели воспитать эти глубокие чувства в детях.
Желаем вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия! Стабильности и процветания нашей Родине!"
Комментарии