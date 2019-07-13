Свыше десятка пианино "Михаил Глинка" вручили музыкальным школам Республики Алтай, сообщает пресс-служба региона.

13 новых инструментов по поручению российского правительства привезли из Санкт-Петербурга, где их произвела компания "Невада-Саунд".

Их получили две музыкальные школы Горно-Алтайска и одна – Акташа, а также детские школы искусств Кош-Агача, Маймы, Онгудая, Турочака, Улагана, Усть-Кана, Усть-Коксы, Чемала, Чои и Шебалино.

Вручение состоялось после совещания по о вопросам деятельности детских школ искусств региона, которое провел врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

"Республика Алтай богата творческими людьми, и, конечно, таланты нужно развивать с самого раннего детства", — сказал Хорохордин.