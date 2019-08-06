Причину взрывов на складе под Ачинском назвали в Минобороны

Причиной взрывов и пожара на складе боеприпасов в военной части Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на замминистра обороны Дмитрия Булгакова.

"Причина предварительная – это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура", – прокомментировал Булгаков.

Ранее сообщалось, что во время первого взрыва на складе воинской части солдаты переносили снаряды калибра 152 мм.

По последним данным, детонация снарядов на складе прекратилась, но еще есть угроза подрыва отдельных боеприпасов. На артиллерийских складах, где произошло ЧП, хранилось до 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм.

Булгаков подчеркнул, что в поселке Каменка, который находится рядом с местом взрыва, серьезных разрушений нет: "Я лично был на арсенале, посмотрел жилую зону, доехал до технической зоны и посмотрел все вопросы. Есть моменты, которые необходимо поправить по стеклам, но остальное все цело, все машины на месте".

Тушить пожар будут самолеты Ил-76 и вертолеты, к концу дня возгорание должны ликвидировать, отметил замминистра.

Днем в понедельник, 5 августа, на складе в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка в Красноярском крае, произошел пожар, который спровоцировал взрывы боеприпасов. Осколки от взрывов снарядов разлетались в радиусе 15 км.

По последним данным, пострадали 12 человек. Еще один числится пропавшим без вести.