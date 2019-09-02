Муж Поклонской сообщил о разводе через год после свадьбы

Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой, депутатом Госдумы Натальей Поклонской, сообщает РИА "Новости".

"Два лидера в одной семье – гремучая смесь, которая вряд ли когда-либо могла устаканиться", – рассказал Соловьев.

"Один красивый, другой очень красивый. Один умный, другой очень умный. Один целеустремленный, другой очень сильно целеустремленный", – уточнил он.

По словам Соловьева, он "облегчил жене задачу" и предоставил ей возможность самой выбрать дальнейший путь и расставлять приоритеты.

"Она свой выбор сделала. Как это было исполнено – уже ее личное дело, а также ее совести и воспитания. Это минус не в мою карму и не мой хайп. Как в песне Михаила Круга: "Но другим никогда, никогда я не буду, если что-то не так, вы простите меня", – добавил он.

Соловьев также отметил, что сегодня "на первый план как политической, так и семейной жизни выходят реалии в виде прагматизма, рационализма, карьеризма, артистизма, готовности с легкостью предать все и в первую очередь самого себя".

В середине августа 2018 года сообщалось, что Поклонская вышла замуж и отпраздновала свадьбу в элитном сербском ресторане в поселке Береговое.