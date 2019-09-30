Жителей Татарстана заманивали в сауну, насиловали и вымогали деньги

39-летнего жителя Набережных Челнов судят за организацию преступной схемы по изнасилованию и последующему вымоганию денег у жителей Татарстана, сообщает республиканская прокуратура.

Как установлено судом и следствием, сообщница под предлогом интима заманивала горожан в сауну. Однако там их ждала ловушка.

Мужчин незаконно лишали свободы и насиловали. Надругательства снимались на камеру. В дальнейшем жертвам сексуального насилия поступали угрозы публикации видеозаписей, если они не заплатят требуемую сумму.

В общей сложности от преступных действий сообщников пострадали не меньше трех человек. Уголовное дело передано на рассмотрение в Набережночелнинский городской суд.