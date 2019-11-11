Преподавателю СПбГУ, расчленившему студентку, пытаются уменьшить срок

Защита пытается уменьшить срок доценту СПбГУ Олегу Соколову и переквалифицировать статью на "Убийство в состоянии аффекта", сообщает "Лента".
Если дело будет переквалифицировано, то Соколову назначат наказание до трех лет лишения свободы. При этом защита старается сохранить профессиональную репутацию преподавателя и его заслуги.
Невменяемости и принудительного лечения доцента добиваться не будут – это навредит его ученой квалификации и поставит под вопрос качество образования студентов.
Защита изучает образ жизни 24-летней убитой студентки, чтобы представить ее "в выгодном для подозреваемого свете". По версии доцента, девушка изводила его ревностью.
Олега Соколова задержали 9 ноября при попытке утопить мешок с отрезанными руками жертвы. Он рассказал, что убил девушку после ссоры на почве ревности и расчленил труп.
Комментарии
У доцента пропитая морда лица...
То пьяные дети бросающиеся под колеса, то студентки с образом жизни...
Не удивлюсь если признают, что девушка сама себя убила и расчленила...
Какой аффект? Хладнокровно расчленил труп и по частям выносил неделю, чтобы скрыть. Совсем охренели уже.
Вы будто-бы Наполеон или персидский шах. Нет!!!(смешок) ТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Потому, что Я - НАПОЛЕО-О-ОН..." ---Дальше rock`n`roll.
На Янооша Кооша похож...
Другим лемитчицам урок
Вот такое вот Хенки-Пенки на старости лет ...
Нехороший человек этот Олег
25 лет как минимум доценту-старому необходимо дать, делал все осознанно.
ревностью его изводила...... к кому? к таблеткам?
к кому?
была версия что к собственным дочерям. он видать и дочек своих сильно любил