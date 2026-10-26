Согласно проекту, тарифы на проезд будут как в метро

26 октября 2026, 08:31, ИА Амител

Поезд / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Благодаря проекту "Супермагистраль Регионы России" в Западной Сибири может появиться сеть частных высокоскоростных железных дорог. Автор инициативы Ринат Бичурин в беседе с "Сиб.фм" рассказал о планах связать высокоскоростной железнодорожной сетью регионы Западной Сибири — Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области и Алтайский край.

По замыслу разработчика, время в пути между соседними городами сократится до 15–30 минут, а стоимость поездки будет сопоставима с тарифом городского метро. Бичурин позиционирует сеть как аналог наземного метрополитена. Ключевым направлением он называет связку Новосибирск — Барнаул, а также выходы на Томск, Кемерово и Омск.

Сейчас дорога между этими городами занимает несколько часов, а после запуска магистрали путь будет укладываться менее чем в полчаса при невысокой стоимости проезда. По мнению автора проекта, доступная и быстрая транспортная связь поможет жителям свободнее перемещаться в поисках работы по всей Сибири и со временем будет способствовать выравниванию уровня жизни в регионах с показателями столичных территорий.

"Граждане получат дешевый и быстрый доступ к рабочим местам по всей стране", — подчеркнул Бичурин.

Строительство предполагается вести без привлечения бюджетных средств — за счет частных инвестиций через публичное акционерное общество. В качестве примера Бичурин приводит опыт Тихоокеанской железной дороги: более 500 км пути были построены за 2,5 года. Стоимость одного километра высокоскоростной магистрали он оценивает в диапазоне 50–300 млн рублей.

Поскольку, по его оценке, в бюджетах регионов и федерального центра нет ресурсов для развертывания масштабных сетей ВСМ, ставка делается на частный капитал — по аналогии со строительством железных дорог в царской России. При таких условиях возведение 200 км линии, как полагает инициатор проекта, может занять не более двух лет.