Новосибирск и Барнаул предложили связать супермагистралью с дорогой в 30 минут
Согласно проекту, тарифы на проезд будут как в метро
26 октября 2026, 08:31, ИА Амител
Благодаря проекту "Супермагистраль Регионы России" в Западной Сибири может появиться сеть частных высокоскоростных железных дорог. Автор инициативы Ринат Бичурин в беседе с "Сиб.фм" рассказал о планах связать высокоскоростной железнодорожной сетью регионы Западной Сибири — Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую, Омскую области и Алтайский край.
По замыслу разработчика, время в пути между соседними городами сократится до 15–30 минут, а стоимость поездки будет сопоставима с тарифом городского метро. Бичурин позиционирует сеть как аналог наземного метрополитена. Ключевым направлением он называет связку Новосибирск — Барнаул, а также выходы на Томск, Кемерово и Омск.
Сейчас дорога между этими городами занимает несколько часов, а после запуска магистрали путь будет укладываться менее чем в полчаса при невысокой стоимости проезда. По мнению автора проекта, доступная и быстрая транспортная связь поможет жителям свободнее перемещаться в поисках работы по всей Сибири и со временем будет способствовать выравниванию уровня жизни в регионах с показателями столичных территорий.
"Граждане получат дешевый и быстрый доступ к рабочим местам по всей стране", — подчеркнул Бичурин.
Строительство предполагается вести без привлечения бюджетных средств — за счет частных инвестиций через публичное акционерное общество. В качестве примера Бичурин приводит опыт Тихоокеанской железной дороги: более 500 км пути были построены за 2,5 года. Стоимость одного километра высокоскоростной магистрали он оценивает в диапазоне 50–300 млн рублей.
Поскольку, по его оценке, в бюджетах регионов и федерального центра нет ресурсов для развертывания масштабных сетей ВСМ, ставка делается на частный капитал — по аналогии со строительством железных дорог в царской России. При таких условиях возведение 200 км линии, как полагает инициатор проекта, может занять не более двух лет.
08:40:35 26-10-2026
Перевод на нормальный язык:
"Дайте 10-20 лярдов, потом еще столько же, потом не шмогла и банкрот "
Все как учили
08:44:42 26-10-2026
Интересная инициатива. Интересно, чем закончится.
08:51:16 26-10-2026
Гость (08:44:42 26-10-2026) Интересная инициатива. Интересно, чем закончится.... Закончится как всегда, кто успеет убежит, кто не успеет, сядет!!! 🤣🤣🤣
08:59:24 26-10-2026
"Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян." (с)
09:01:27 26-10-2026
Автодорогу 4 полосную не хотят достроить частные инвесторы?
09:20:53 26-10-2026
Гость (09:01:27 26-10-2026) Автодорогу 4 полосную не хотят достроить частные инвесторы?... Ну уж не надо! Дешевле будет на электричке до Н-ска, чем по платке
09:06:12 26-10-2026
Дневник провинциала....Концессия ...Железные дороги...Что знакомое,давно забытое )
09:07:08 26-10-2026
Рассмешили с утра,спасибо. Надеюсь наши внуки дождутся этого проекта. Хотя...Ласточку уже сколько лет 20 ждём,чтобы чуть быстрее,чем сейчас и без пересадок.
09:28:57 26-10-2026
Ну Москву и Питер соединили же сапсаном. Но всё-равно не 400км в час едет
Мусорный перерабатывающий завод помню хотели частные инвесторы возле Нска построить. И денег меньше и пользы больше, чем от магистрали этой. И то отказались потом
09:38:28 26-10-2026
Зачем строить ЖэДэ, когда можно сделать котопульту?
10:19:14 26-10-2026
Гость (09:38:28 26-10-2026) Зачем строить ЖэДэ, когда можно сделать котопульту?... Котопульту и собастрел.
09:38:33 26-10-2026
"ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники"
09:40:10 26-10-2026
Остап Бендер пропал при переходе румынской границы, но дело его живет!!! )))
09:40:24 26-10-2026
И кто ж будет в сие предприятие инвестировать?.. Особенно с учетом новых веяний.
16:49:52 26-10-2026
Гость (09:40:24 26-10-2026) И кто ж будет в сие предприятие инвестировать?.. Особенно с ... я могу. Но чтобы я инвестировал скиньте мне хотя бы по сто баксов
09:42:18 26-10-2026
по аналогии со строительством железных дорог в царской России. - о, как! А в советское время ничего не строили и перенимать нечего, ни метро, ни ж.дороги.. В то время работать надо было от звонка, до звонка, а сейчас инвестиции собирать.. (где без распила движения нет)
09:50:42 26-10-2026
https://www.amic.ru/news/transport/bolshomu-gorodu-bolshoy-transport-poyavitsya-li-v-barnaule-nadzemnoe-metro-309373
10:00:14 26-10-2026
В доме для умалишённых был день открытых дверей?
10:02:22 26-10-2026
Дело Бендера живет и процветает ))
12:00:02 26-10-2026
Эту тему обсасывают уже лет 10 если не больше, но кроме пустой болтовни дело как обычно дальше не идет.
12:10:21 26-10-2026
Гость (09:28:57 26-10-2026) Ну Москву и Питер соединили же сапсаном. Но всё-равно не 400... В Нске подняли оплату за вывоз мусора типа на строительство мусорного завода. Свистнули сколько то лярдов. И до сих пор найти не могут. Или не хочут.
12:19:10 26-10-2026
Зачем сказки утром? Надо на сон грядущий рассказывать,
13:43:58 26-10-2026
может для начала автодорогу в порядок привести???
16:27:02 26-10-2026
поезд со скоростью 100500км/ч по цене электрички, частный....
блаблакар?
16:47:02 26-10-2026
вместо 5 часов полчаса. Если 5 часов скорость 80 км в час то эта будет 80*5 = 400 км в час
по нашим дорогам. Нет спасибо, не надо такого риска.
или все таки трубу Илона Маска проложат? Скорость внутри трубы на магнитной подушке будет и больше 1000 км в час. Две минуты -вот сколько будет ехать пассажир
17:22:12 26-10-2026
Тут ряд проблем, довольно существенных.И главная это цена . Даже если построят, цена билетов, будет точно, не как в метро. Потому что, такого трафика не будет. Был в свое время экспресс, Барнаул Новосибирск. Закрыли из-за низкой рентабельности.Пример , сапсан. Хоть там и поток пассажиров, огромный.
17:31:15 26-10-2026
сделайте нормальный автобан, а то держат как крепостных людей!!! какие жэдэ, это бред, автомобильная дорога важнее и нужнее гораздо. освободите людей. Мож правда хоть правнуки дождутся. хотя не - свалаь к едренефене подальше , дай бог Мира только. а так тут несего делать, край как болото долгие годы...увы
17:35:50 26-10-2026
Идея сама по себе интересная, но маловыполнимая. Да быстрая поездка в разумные деньги "повысила" бы зарплату до Новосибирского уровня. А это + 20-30 тыс. рублей. Даже часовая поездка могла бы здорово продвинуть эту тему - а для этого нужна скорость в 200 км/ч. Но без государственного финансирования это невозможно. Только сам процесс выделения земли под новую ветку затянется на годы.
18:16:27 26-10-2026
Метро барнаула. Из той же серии.
20:47:18 26-10-2026
Гость (08:40:35 26-10-2026) Перевод на нормальный язык:"Дайте 10-20 лярдов, потом ещ... Он же говорит на свои
12:07:51 27-10-2026
Напоминает маршрут, Москва-Васюки!