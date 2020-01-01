Наталья Водянова подтвердила, что выходит замуж

Основатель фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на своей странице в Instagram подтвердила, что вскоре выйдет замуж.
"Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, вот мы и пришли. ️Не могу дождаться, чтобы отпраздновать следующий год с нашими близкими", — написала Водянова и разместила совместную фотографию с французским миллиардером Антуаном Арно.
Подписчики обратили на массивное кольцо на ее безымянном пальце, и спросили – "неужели замуж?", на что Водянова ответила утвердительно.
У Натальи Водяновой пять детей. Первые три — сыновья Лукас (родился 22 декабря 2001 года), Виктор (13 сентября 2007-го) и дочь Нева (24 мая 2006 года) — у нее от британского аристократа Джастина Тревора Беркли, с которым модель развелась в 2011 году после 10 лет брака.
Родившийся у нее 2 мая 2014-го Максим является сыном уже Антуана Арно. Пятым ее ребенком и вторым совместным с французом стал Роман. Он появился на свет 4 июня 2016 года. Водянова ушла из модельного бизнеса после рождения третьего ребенка.
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