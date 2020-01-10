Пятница, 10 Январь, 12:48

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,23
€ 68,06
Обь
16см +5



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Новости

Apple подтвердила, что сканирует все фотографии пользователей iCloud

, ИА "Амител"
Так детей хотят защитить от насилия
Фото: Yandex.uz

Фото: Yandex.uz

Старший директор Apple по вопросам конфиденциальности Джейн Хорват подтвердила, что компания сканирует фотографии пользователей на iCloud, пишет РБК.

Она объяснила, что для этого используется специальный алгоритм, который сканирует фото, сделанные на iPhone. Это, по словам Хорват, необходимо для того, чтобы отслеживать сексуальное насилие над детьми. 

"Мы очень преданы своему делу, никто из нас не хочет видеть на наших платформах материалы такого рода", – сказала она.

Изменения в политику конфиденциальности Apple внесла еще в 2019 году. Тогда представители компании пояснили, что могут использовать личную информацию пользователей из соображений безопасности. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.01.2020 11:34
Иsтина

Большой брат следит за вами, прикрываясь благими целями.



В сотый раз повторяется, что айфоны (и прочая коллекция от огрызка) для лохов

10.01.2020 12:02
- гость -

Вчера мне на почту был прислан отчет Google о всех моих перемещениях по стране, в том числе краю и городу, с фото и видео, которые делались в этих местах. Прикольно было все вспомнить, удивиться такой фичи. Кстати её можно отключить, но зачем, даже прикольно в конце года получать такие отчеты.

10.01.2020 12:05
- гость -

Продолжу12:02 , в отчете сказано, сколько километров пройдено пешком. сколько на автомобиле, сколько на самолете и т. д. в общем следят за всем....))

10.01.2020 12:40
Кока-кольщик

В сотый раз повторяется, что айфоны (и прочая коллекция от огрызка) для лохов


наивный фанат ведроида, сливающий все гуглу...)))

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
12:48
Остатки новогоднего настроения. Куда сходить в Барнауле на выходных 0
12:39
Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше 1
12:15
Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти на Алтае 2
12:10
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на трассе Барнаул – Бийск 0
11:54
Неработающие пенсионеры Алтайского края стали получать повышенные выплаты 2
11:43
Отец сказал – отец сделал. Тимати проиграл спор дочери и сбрил бороду 8
11:30
Apple подтвердила, что сканирует все фотографии пользователей iCloud 4
11:18
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начали 2020-й год с победы 0
11:04
"Черный лебедь" экономики. Финансист Поломошнов о том, что ждет рубль и доллар в 2020 2
10:50
Отключение светофоров спровоцировало серьезную пробку на перекрестке в Барнауле 13
10:37
Очевидцы: человек погиб в результате ДТП на трассе Барнаул – Бийск 1
10:24
Будем ли отдыхать на старый Новый год? 3
10:21
Самолет Москва – Барнаул экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара 8
10:12
Ребенок на Алтае едва не погиб в снежном тоннеле 2
09:55
Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку 2
09:40
Канада располагает информацией о том, что украинский самолет в Иране могли сбить 2
09:20
Леонардо Ди Каприо спас человека, выпавшего за борт корабля в Карибском море 0
08:55
Россиянка забыла про лотерейный билет с выигрышем в миллиард 16
08:24
Конгресс проголосовал за запрет на войну с Ираном для Трампа 0
08:07
На магазине "Под шпилем" в Барнауле повесили объявление о платном входе 12
07:55
Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года 2
07:36
СМИ: Boeing 737 в Иране сбили по ошибке 28
07:13
В Алтайском крае 10 января ожидаются морозы до -28°C 1
07:01
Ремонт путепровода за миллиард в Барнауле могут отложить из-за закрытия старого моста 14
06:46
Долой диеты, или Как похудеть после новогодних праздников. Советы эксперта 0
06:33
Стоп-кадр. Выставка авангардного искусства в барнаульском переходе 1
06:15
Где в мире жить хорошо. Названы лучшие города планеты 3
06:01
Гаджеты, трудовые книжки и тесты на права: самые важные законы 2020 года. Инфографика 1
23:50
Нефтеперерабатывающий завод горит в Ухте 4
23:21
Полиция закрыла уголовное дело против Натальи Бочкаревой 9
22:57
Найден водитель маршрутки, чуть не сбивший двух пешеходов в Рубцовске 0
22:07
Красноярская ГИБДД пригласила священника, чтобы снизить число ДТП 14
21:48
"Сложно оторваться". Ночные снимки 16 городов России с орбиты 6
21:04
Торговец продавал насвай на рынке в Барнауле 4
20:32
Изменился режим работы взрослых поликлиник Алтайского края 5
20:07
Иткульский спиртзавод вновь остановил производство 10
19:37
Бийчанин мог сбить собаку, но выбрал въехать в электроопору 9
19:04
Ад на земле. Что происходит в охваченной огнем Австралии 9
18:39
Ученые нашли способ излечить рак за секунду 4
18:02
Девятое заседание по делу главы барнаульского приюта "Успех" пройдет 16 января 4
17:45
СНБО Украины: Boeing 737 в Иране могли сбить российской ракетой 14
17:33
Алтайский биатлонист выступит на юниорском Первенстве мира – 2020 0
17:20
Барнаульские полицейские изъяли 340 упаковок снюсов 0
17:03
Следком проверит внезапную смерть жительницы Новоалтайска, к которой приезжала скорая 18
16:51
Москвич провалился под лед на Байкале. Друзья снимали на камеру 4
16:38
Сибиряк отделался штрафом за пьяный дебош и нападение на полицейского в аэропорту 5
16:18
Томенко попал в топ-губернаторов благодаря "живым" аккаунтам в соцсетях 5
16:06
В Барнауле изменили работу светофоров из-за ремонта старого моста 5
16:00
АлтГТУ приглашает школьников пройти профессиональное тестирование 0
15:55
Версии крушения самолета в Иране: почему произошла авиакатастрофа? 1

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.