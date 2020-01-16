Всероссийское голосование по поправкам в конституцию планируют провести до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которое предложил провести Владимир Путин, должно пройти до 1 мая 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

"До 1 мая пройдет всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдет в один из выходных дней", – сообщили изданию.

Сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. Законопроекты по поправкам в Конституцию будут внесены на рассмотрение в Госдуму в феврале-марте 2020 года.