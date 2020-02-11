Алтайский край вошел в число самых футбольных регионов России

РБК совместно со Sport Connect представили рейтинг "футбольности" регионов России 2020 года.

Эксперты оценивали субъекты по пяти критериям: количество воспитанников-профессионалов; обучение лицензированных тренеров; работа школ и академий высокого уровня; наличие манежей, где дети занимаются в холодное время; процент населения, периодически играющего в футбол.

В итоге Алтайский край занял девятое место и стал единственным регионом не из европейской части страны, попавшим в топ-10.

Выбиться в лидеры рейтинга краю помогли наличие частного полноразмерного манежа "Темп" со своей лигой и локальными спонсорами, а также 26 воспитанников местного футбола, которые играют сейчас на профессиональном уровне.

Первое место в рейтинге заняла Москва. На второй строчке Краснодарский край. Замкнула тройку Ростовская область.