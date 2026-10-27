За девять месяцев клиенты Сбера открыли 30,9 млн вкладов и накопительных счетов

27 октября 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGCCPEr

Деньги / Изображение сгенерировано в нейросети "ЧатДжиПиТи" / amic.ru

С января по сентябрь 2026 года Сбер начислил владельцам вкладов и накопительных счетов 2,11 трлн рублей процентного дохода. Большая часть этой суммы — 1,79 трлн рублей — пришлась на депозиты.

Сколько принесли вклады и счета

За девять месяцев клиенты банка оформили 22,9 млн вкладов. Их главное преимущество — возможность закрепить процентную ставку на выбранный срок. Это удобно, если человек собирает деньги на крупную покупку и заранее планирует дату расходов.

Накопительные счета за тот же период принесли владельцам 321,4 млрд рублей. С начала года в Сбере открыли 8,03 млн таких продуктов.

Этот инструмент подходит тем, кто хочет получать проценты, но при этом иметь возможность воспользоваться деньгами в любой момент. Например, если они могут потребоваться для незапланированных трат.

Как распределить сбережения

Всего за девять месяцев россияне открыли в Сбере 30,9 млн вкладов и накопительных счетов. Кстати, оба способа можно сочетать: средства на долгосрочную цель разместить на депозите, а сумму для ближайших покупок оставить на счете с более свободным доступом. Так проще планировать расходы и не смешивать деньги на разные нужды.

ПАО Сбербанк, ИНН 7707083893

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